Вагітна внучка Гурченко живе в бомжатнику / скріншот

Внучка Людмили Гурченко зараз живе в нестерпних умовах. Апартаменти, що дісталися у спадок від зіркової бабусі, жінка перетворила на справжнє звалище.

На росТБ показали обшарпані стіни, розкидані повсюдно брудні речі і гори посуду в трикімнатній квартира в центрі Москви.

Олена Корольова живе в ній не одна, а з 14-річною дочкою Таїсією і батьком-пенсіонером.

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38-річна внучка Гурченко сповнена турбот, крім ремонту в квартирі. Нещодавно вона дізналася про вагітність, жінку постійно мучить токсикоз.

Квартира внучки Гурченко / скріншот

До того ж батько дитини — чоловік одружений і не бажає підтримувати з нею зв'язок. До королевою він ставиться зневажливо.

Квартира внучки Гурченко / скріншот

Нагадаємо, раніше співачка Любов Успенська опублікувала досить відверте фото для свого віку-на кадрі 68-річна співачка постала без бюстгальтера.

Також ми повідомляли, що 66-річна співачка Лариса Доліна, яка підтримує війну Україні, опублікувала фото з пляжу, на якому позувала в закритому бікіні.

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