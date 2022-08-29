Вагітна внучка Гурченко живе в бомжатнику

38-річна Олена Корольова перетворила трикімнатну квартиру на смітник.
Внучка Людмили Гурченко зараз живе в нестерпних умовах. Апартаменти, що дісталися у спадок від зіркової бабусі, жінка перетворила на справжнє звалище.
На росТБ показали обшарпані стіни, розкидані повсюдно брудні речі і гори посуду в трикімнатній квартира в центрі Москви.
Олена Корольова живе в ній не одна, а з 14-річною дочкою Таїсією і батьком-пенсіонером.
38-річна внучка Гурченко сповнена турбот, крім ремонту в квартирі. Нещодавно вона дізналася про вагітність, жінку постійно мучить токсикоз.
До того ж батько дитини — чоловік одружений і не бажає підтримувати з нею зв'язок. До королевою він ставиться зневажливо.
Нагадаємо, раніше співачка Любов Успенська опублікувала досить відверте фото для свого віку-на кадрі 68-річна співачка постала без бюстгальтера.
Також ми повідомляли, що 66-річна співачка Лариса Доліна, яка підтримує війну Україні, опублікувала фото з пляжу, на якому позувала в закритому бікіні.
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