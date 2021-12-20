"Баста=Путін": концерт Басти в Києві почався з фаєрів і гнівних гасел

Музиканта зустріли в столиці коридором ганьби.
У київському клубі StereoPlaza 19 грудня дав концерт Російський репер Баста. Перед виступом артиста зустрічали з фаєрами і гнівними гаслами.
Василю Вакуленку (справжнє ім'я музиканта) був заборонений в'їзд в Україну через концертну діяльність в Криму, а також участь у зйомках кінокартин, що загрожують національній безпеці країни.
Термін цієї заборони закінчився, СБУ не включили Басту в список повторно, тому музикант відновив гастролі на території України.
Перед виступом Вакуленка в Києві 19 грудня перед концертним залом зібрались протестувальники, які вигукували гнівні гасла " Ганьба!", "Баста = Путін", палили фаєри і звинувачували тих, хто прийшов на концерт, у фінансуванні війни на Донбасі.
Втім, шанувальників Басти це не злякало - вони заявляють, що музика - поза політикою.
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