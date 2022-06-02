"Андрійко - особлива дитина": Лобода вперше показала свого похресника

Співачка говорила з хлопчиком українською мовою.
Співачка світла Лобода вперше показала свого хрещеника Андрія.
В Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона спілкується з ним українською мовою поспілкувалася з хлопчиком.
"Мене завжди оточували діти, і я завжди мріяла про велику сім'ю! Моє життя стало зовсім іншим з моменту появи в ній моїх дівчаток Єви і Тільди. Я рідко говорю про свою сім'ю, але я шалено до неї прив'язана", – зізналася співачка.
Також Світлана зазначила, що, як у всіх людей, в її родині є місце і для болю, так і для гордості.
"Мій улюблений похресник Андрійко - особлива дитина, і з тих пір, як він з'явився на світ, я завжди поруч з ним. Допомагаю йому відчувати себе впевненіше в цьому непростому житті і ніколи не переставати вірити в диво. Кожній дитині важливо відчувати підтримку і безумовне прийняття", – заявила вона.
Співачка зазначила, що безумство дорослих не повинно відбирати у дітей право на щастя.
читайте такожСкільки вклали в Лободу: стало відомо про інвестиції Крапівіної в співачку"Ми повинні зробити все, щоб наші діти змогли жити в процвітаючому світі. Там, де є любов, немає місця ненависті", – написала вона.
Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, що Лобода не відразу стала говорити про війну, тому що виїжджала з Росії. "У перші дні вона їхала з Росії. Наскільки розумію, тому вона не могла сказати, тому що була загроза і її життю, і життю її сім'ї", - заявив він.
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