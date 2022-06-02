"Андрійко - особлива дитина": Лобода вперше показала свого похресника

Лобода вперше показала свого похресника / скріншот

Співачка світла Лобода вперше показала свого хрещеника Андрія.

В Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона спілкується з ним українською мовою поспілкувалася з хлопчиком.

"Мене завжди оточували діти, і я завжди мріяла про велику сім'ю! Моє життя стало зовсім іншим з моменту появи в ній моїх дівчаток Єви і Тільди. Я рідко говорю про свою сім'ю, але я шалено до неї прив'язана", – зізналася співачка.

Також Світлана зазначила, що, як у всіх людей, в її родині є місце і для болю, так і для гордості.

​

скріншот

​"Мій улюблений похресник Андрійко - особлива дитина, і з тих пір, як він з'явився на світ, я завжди поруч з ним. Допомагаю йому відчувати себе впевненіше в цьому непростому житті і ніколи не переставати вірити в диво. Кожній дитині важливо відчувати підтримку і безумовне прийняття", – заявила вона.

Співачка зазначила, що безумство дорослих не повинно відбирати у дітей право на щастя.

читайте такожСкільки вклали в Лободу: стало відомо про інвестиції Крапівіної в співачку"Ми повинні зробити все, щоб наші діти змогли жити в процвітаючому світі. Там, де є любов, немає місця ненависті", – написала вона.

Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, що Лобода не відразу стала говорити про війну, тому що виїжджала з Росії. "У перші дні вона їхала з Росії. Наскільки розумію, тому вона не могла сказати, тому що була загроза і її життю, і життю її сім'ї", - заявив він.

Читайте також: