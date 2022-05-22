Алла Пугачова прокоментувала розлучення з Максимом Галкіним

73-річна Примадонна була вкрай стримана на вирази.
Російський комік і шоумен Максим Галкін зустрів війну в Україні з твердим протестом і критикою урядової верхівки рф. У зв'язку з цим він, його дружина Алла Пугачова, і діти поспішно виїхали до Ізраїлю.
У росії Галкіна потихеньку починають "викреслювати" з анналів історії шоу-бізнесу, не гребуючи при цьому ні залякуваннями, ні рекетом, ні наклепом. Шоумена забороняють, як персону нон-грата, а в росЗМІ розпускають про нього брудні чутки.
Не дивно, що дістається і Примадонні. У російських онлайн-виданнях активно поширювалася новина про те, що Алла Борисівна не підтримує антивоєнну позицію чоловіка, і тому їх шлюб висить на волосині. Інші ж сміливо стверджують - розлучення неминуче.
Сама Пугачова про своє розставання з Галкіним випадково дізналася від знайомих. У недавньому інтерв'ю вона вирішила прокоментувати свій сімейний стан.
"Мені зачитали, що ми з Максом розлучаємося. Ні", - сухо заявила Примадонна.
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Раніше Андрій Макаревич опублікував рідкісний знімок з вечірки за участю Алли Пугачової і Бориса Гребенщикова.
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