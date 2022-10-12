Олександр Педан показав рідкісне фото своєї "гранатової" дружини

Олександр Педан показав рідкісне фото дружини Інни / instagram.com/pedanos

Український шоумен і телеведучий Олександр Педан - зразковий сім'янин. Його пов'язують вкрай теплі стосунки з донькою-підлітком, а з дружиною Інною він представляє один з найміцніших союзів українського шоу-бізнесу.

Педан активно висвітлює своє життя в соціальних мережах, проте його дружина - не часта "гостя" на його сторінках. Нещодавно шоумен відсвяткував зі своєю коханою гранатове весілля - 19 років спільного життя.

На честь цього Олександр на своїй сторінці в Instagram опублікував рідкісне фото з Інною, на якому цілує свою кохану в щоку. "Ми з Інною Педан 19 років разом! Люблю безмежно. Вранці мама привітала нас з гранатовим весіллям. Ледве згадав, що гранат - це такий фрукт. Мені всі написали, що гранатове весілля на честь дорогоцінного каменю. Дякую вам! І моїй гранатовій дружині", - підписав знімок ведучий.

Олександр та Інна Педан познайомилися ще в школі, але стосунки зав'язалися лише в університеті. У 2003 році пара одружилася, а в 2005 народився їх первісток - донька Валерія. Через 11 років на світ з'явився їх друга спільна дитина - син Марк.

Олександр та Інна Педан відзначили 19-ту річницю весілля / instagram.com/pedanos

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