'9 років разом': Анна Саліванчук зізналась, чи справді розлучилася з чоловіком

На початку повномасштабного вторгнення актриса говорила про те, що вони з Олександром переживають певну кризу.

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Саліванчук розповіла про стосунки із чоловіком / колаж: Главред, скріншот: instagram/salivanchuk.anna

Відома українська акторка Анна Саліванчук зізналася, чи дійсно розлучилася зі своїм чоловіком, народним депутатом Олександром Божковим, із яким уже дев'ять років разом.

В одному зі своїх інтерв'ю ще на початку повномасштабної війни актриса говорила про те, що вони з Олександром переживають певну кризу у стосунках, але після нічого не казала про їхнє подружнє життя. В ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua Саліванчук вперше прокоментувала, чи дійсно розірвала стосунки з коханим.

"Ні, це неправда! Так, у мене були інтерв'ю про стосунки, але вже давним-давно, чому і звідки зараз ширяться ці чутки, я не розумію", - відповіла на запитання Анна. відео дня

Нагадаємо, що Анна Саліванчук показала, як виглядала 18 років тому. Найбільшу увагу фанатів акторки привернули все-таки архівні фото з далекого 2005-го року. Вона надала їм унікальну можливість порівняти, як сильно змінилася її зовнішність.

Актриса Катя Кузнєцова розповіла, як переживала розставання. Вона часто плакала, давала можливість прожити це все, не тримала в собі. Багато працювала, замість одного проекту - брала три.

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