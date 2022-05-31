48-річна Хайді Клум показала запальний танок в екстремальному міні

Хайді Клум станцювала в сріблястій міні-сукні / instagram.com/heidiklum

Одна з найкрасивіших жінок планети, одна з найбільш фінансово успішних моделей, актриса, телеведуча, співачка - все це про Хайді Клум. 48-річна красуня встигає абсолютно все, при цьому залишається надзвичайно прекрасною.

Також вона веде блог в Instagram, в якому ділиться яскравими моментами свого не менш яскравого життя. На одному з недавніх роликів Клум показала маленький запальний танок.

Його модель виконала на сцені, одягнена в блискучу міні-сукню, облямовану лебединим пухом лимонного кольору. Варто відзначити, наряд чудово підкреслює тонку талію Хайді.

У такому вигляді Клум вела церемонію нагородження переможниць модного реаліті Топ-модель по-німецьки, беззмінним членом журі якого вона є вже 16 років.

читайте такожСлава Камінська показала свою "новинку" в панчохах і прозорому боді

Раніше українська супермодель Аліна Байкова, якій приписували роман з Леонардо Ді Капріо, показала чуттєвий портрет у стилі ню.

Інші новини: