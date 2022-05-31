48-річна Хайді Клум показала запальний танок в екстремальному міні

Іменита красуня може давати бажаючим уроки грації.
Одна з найкрасивіших жінок планети, одна з найбільш фінансово успішних моделей, актриса, телеведуча, співачка - все це про Хайді Клум. 48-річна красуня встигає абсолютно все, при цьому залишається надзвичайно прекрасною.
Також вона веде блог в Instagram, в якому ділиться яскравими моментами свого не менш яскравого життя. На одному з недавніх роликів Клум показала маленький запальний танок.
Його модель виконала на сцені, одягнена в блискучу міні-сукню, облямовану лебединим пухом лимонного кольору. Варто відзначити, наряд чудово підкреслює тонку талію Хайді.
У такому вигляді Клум вела церемонію нагородження переможниць модного реаліті Топ-модель по-німецьки, беззмінним членом журі якого вона є вже 16 років.
читайте такожСлава Камінська показала свою "новинку" в панчохах і прозорому боді
Раніше українська супермодель Аліна Байкова, якій приписували роман з Леонардо Ді Капріо, показала чуттєвий портрет у стилі ню.
Інші новини:
- Лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк показав бойовий шрам після поранення
- Молодший син Мадонни в червоній сукні перещеголял маму по глибині декольте
- "Адам і Єва-росіяни, тому що голі і бідні": Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФ