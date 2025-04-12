Коротко:
- Що сказала Валерія своєму чоловікові
- Що їй не сподобалося
Російський продюсер Йосип Пригожин, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став жертвою своєї дружини-путіністки, російської співачки Валерії.
Зокрема, путіністка публічно принизила свого чоловіка. На одному з публічних заходів, у пари запитали з приводу дати народження їхнього онука. Про це пишуть російські пропагандисти.
Зокрема, є ймовірність, що співачка вдруге стане бабусею у власний день народження, 17 квітня.
"Я б не хотіла, тому що в кожного має бути свій день, інакше як ми будемо відзначати? Ну нібито не дуже", - сказала путіністка Валерія.
Тут же втрутився чоловік співачки - продюсер Йосип Пригожин. За його словами, головне, щоб онук народився здоровим. "Я б хотів (щоб онук народився в день народження)", - сказав Пригожин.
При цьому він тут же отримав від своєї незадоволеної дружини:
"Тебе навіть не питали!" - сказала вона.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Йосип Пригожин заявив, що пишається бути чоловіком-оленем дружини Валерії. В ефірі російського шоу Пригожин зізнався, що постійно вмовляє дружину, співачку Валерію купити собі що-небудь. При цьому одна з гостей заявила, що так поводяться тільки "хлопці-олені".
А також співачка-путіністка Валерія на всю терористичну РФ дорікнула чоловікові Йосипу Пригожину недалекими розумовими здібностями і розповіла, як подарувала йому словник.
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