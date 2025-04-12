Закрила рота: путіністка Валерія публічно визвірилася на чоловіка Пригожина

Валерія та її чоловік-підкаблучник є "динозаврами" російської естради.

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Валерія та Йосип Пригожин посварилися/ колаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Коротко:

Що сказала Валерія своєму чоловікові

Що їй не сподобалося

Російський продюсер Йосип Пригожин, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, став жертвою своєї дружини-путіністки, російської співачки Валерії.

Зокрема, путіністка публічно принизила свого чоловіка. На одному з публічних заходів, у пари запитали з приводу дати народження їхнього онука. Про це пишуть російські пропагандисти.

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Йосип Пригожин справжній підкаблучник / фото: t.me, Йосип Пригожин

Зокрема, є ймовірність, що співачка вдруге стане бабусею у власний день народження, 17 квітня.

"Я б не хотіла, тому що в кожного має бути свій день, інакше як ми будемо відзначати? Ну нібито не дуже", - сказала путіністка Валерія.

Путініст Пригожин постійно вихваляє свою дружину / фото: t.me, Йосип Пригожин

Тут же втрутився чоловік співачки - продюсер Йосип Пригожин. За його словами, головне, щоб онук народився здоровим. "Я б хотів (щоб онук народився в день народження)", - сказав Пригожин.

При цьому він тут же отримав від своєї незадоволеної дружини:

"Тебе навіть не питали!" - сказала вона.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Йосип Пригожин заявив, що пишається бути чоловіком-оленем дружини Валерії. В ефірі російського шоу Пригожин зізнався, що постійно вмовляє дружину, співачку Валерію купити собі що-небудь. При цьому одна з гостей заявила, що так поводяться тільки "хлопці-олені".

А також співачка-путіністка Валерія на всю терористичну РФ дорікнула чоловікові Йосипу Пригожину недалекими розумовими здібностями і розповіла, як подарувала йому словник.

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