Пропутініська співачка Арбеніна зірвалася зі страхувальної сітки під час концерту

Ви дізнаєтеся:
- Що трапилося з Арбеніною під час концерту
- Як їй вдалося не впасти в самий низ
Російська співачка Діана Арбеніна, яка на початку військового вторгнення терористичної Росії в Україну, начебто, виступила проти війни, впала зі сцени під час свого виступу, який їй все-таки дозволили провести, коли вона "перевзулася".
Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, Арбеніна звалилася з балкона у фан-зону просто на власному концерті в пітерському "А2". Повідомляється, що співачка захотіла пройтися по сітці, натягнутій уздовж балкона, але конструкція не витримала.
На відео видно, як вона ступає по сітці, а потім провалюється досить глибоко, намагаючись вхопитися за перила.
Артистка впала вниз під вигуки натовпу, але фанати встигли вхопити її за руку і витягнути нагору.
Діана Арбеніна впала вниз під час концерту:
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що російська співачка Діана Арбеніна, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представила пісню про війну в Україні та масові смерті в ній російських окупантів, може втратити концерти в країні-агресорі-Росії.
Раніше російський актор Олексій Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні. В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на запитання, як подібне беззаконня можна підтримувати.
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