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"Пошкодив нерв": популярний шоумен потрапив до лікарні після нещасного випадку

Анна Підгорна
27 листопада 2024, 12:53
29
Амадор Лопес зізнався, чому звернувся до медиків.
Амадор Лопес
Амадор Лопес новини - Амадор Лопес опинився під крапельницями / колаж: Главред, фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Короткий зміст:

  • Амадор Лопес потрапив до лікарні
  • Після госпіталізації зірка розповів, що з ним сталося
  • Йому знадобиться реабілітація

Україно-венесуельський співак і хореограф Амадор Лопес налякав шанувальників знімком із лікарні - він опинився під крапельницями, але свій стан не коментував, лише закликав усіх поберегти себе.

Сьогодні у своєму блозі в Instagram шоумен нарешті вийшов на зв'язок. Із втомленою посмішкою на обличчі він розповів, що з ним відбувається.

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Виявилося, що нещасний випадок перервав гастролі Лопеса - артист упав і сильно вдарився рукою. Після цього він перестав відчувати кінцівку, через що звернувся по допомогу медиків.

Зараз Амадор, на щастя, почувається набагато краще - його стан стабілізували, і він може повернутися до гастролей. Артист зізнався, що попереду на нього чекає складний період відновлення, проте він повернеться до норми.

"Коротко розкажу: був на гастролях, впав. Коли встав не відчував руку взагалі, думав, що перелом. Але, слава Богу, ні. Пошкодив нерв, який відповідає за рухливість руки. Реабілітація буде довгою, але все буде добре", - розповів Амадор Лопес.

Амадор Лопес
Амадор Лопес новини - Амадор Лопес опинився під крапельницями / колаж: Главред, фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Софія Ротару позбулася ще одного "вантажу", який пов'язував її з Росією - з початку повномасштабної війни вона категорично рве всі зв'язки з країною-окупантом.

Також відома українська ведуча Лєра Товстолєс зробила публічне зізнання Потапу на тлі чуток про його сварку в шлюбі зі співачкою Настею Каменських.

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Хто такий Амадор Лопес?

Амадор Хосе Лопес Родрігес - україно-венесуельський фехтувальник, хореограф і співак. Виконує пісні в стилях поп і техно, реп і реггі. У 2006 створив студію латиноамериканських танців у Києві та шоу-балет "Rumbero's", який працював із відомими зірками естради України. Співпрацював із шоу "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе", Майданс-2 і "Фабрика зірок", повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року став громадянином України.

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