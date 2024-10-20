Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху" охрестила первістка

Аліна Блажкевич показала перші фото зі зворушливого таїнства.

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Аліна Блажкевич новини - Аліна Блажкевич показала фото з хрестин сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Українська акторка Аліна Блажкевич у березні 2024 року вперше стала мамою. В її родині з'явився син, якого назвали Андрієм.

Нещодавно семимісячний малюк пройшов обряд хрещення. Про це Блажкевич розповіла у своєму блозі в Instagram.

Церемонія відбулася у Свято-Миколаївському храмі в Києві в оточенні близьких родини Блажкевич. Горда за свого малюка мама опублікувала перші знімки з таїнства.

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Судячи з фото, Андрійко переніс обряд стійко, і поводився добре. Теплі кадри з ним, його хрещеними та батьками буквально сяють від умиротворення.

"Я, можливо, стаю все більш сентиментальною людиною, але це був прекрасний день. Цей день йде у скарбницю спогадів і займає там почесне місце", - підписала знімки Аліна Блажкевич.

Аліна Блажкевич новини - Аліна Блажкевич показала фото з хрестин сина / instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич новини - Аліна Блажкевич показала фото з хрестин сина / instagram.com/alinablazhkevych

Аліна Блажкевич новини - Аліна Блажкевич показала фото з хрестин сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Хто така Аліна Блажкевич? Аліна Блажкевич (у дівоцтві - Гордієнко) - українська гумористка, сценаристка, акторка проєктів "Жіночий квартал" і "Ліга сміху". З 2020 року одружена з актором Романом Блажкевичем.

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