Брат відомого українського актора загинув на фронті

Біль від трагедії в родині Анатолія Зіновенка не вщухає і сьогодні.

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Анатолій Зіновенко повідомив про смерть брата під Бахмутом / колаж: Главред, фото: facebook.com/anatoly.zinovenko

Жахливий оскал повномасштабної війни, яка забирає найдорожче, український актор Анатолій Зіновенко бачив на власні очі - у недавньому інтерв'ю для Oboz.ua артист зізнався, що на фронті загинула його близька людина.

Нею виявився молодший брат актора - Микола Зіновенко. Свою смерть він зустрів у 58 років під Бахмутом.

Анатолій зазначає, спершу Миколу і не думали брати на службу через вік, проте той твердо вирішив стати добровольцем і вступити до лав ЗСУ. Його не стало в листопаді 2023 року.

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"Так сталося, що війна вже болюче торкнулася нашої родини: минулого листопада на фронті загинув мій рідний брат. За віком його і не думали призивати, він сам просився, пішов добровольцем. Загинув у 58 років. Киянин, прекрасний чоловік", - поділився артист.

Також Анатолій Зіновенко зізнався - він так і не змирився з втратою брата. Горе його досі таке велике і свіже, що актор почав стрімко втрачати зір - для його відновлення він переніс уже дві операції.

"Я дуже важко переживаю цю втрату, мало не втратив зір, мені зробили дві операції. Біль не стихає - він тепер зі мною завжди", - зізнався артист.

Микола Зіновенко - захисник України та покійний брат актора Анатолія Зіновенка / facebook.com/anatoly.zinovenko

Хто такий Анатолій Зіновенко? Анатолій Зіновенко - український актор кіно, театру, телебачення та дубляжу. Найвідоміші роботи: "Коли ми вдома", "Дім Бобринських", "Юрчишини", "Копи на роботі", тощо. На його рахунку також сотні озвучених ролей для 1+1, ICTV, "Так Треба Продакшн" та інших популярних студій і телеканалів.

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