Ольга Сумська взялася освоювати нову професію: що задумала актриса

Ви дізнаєтеся:
- За який проєкт взялася Ольга Сумська
- Про що вона шкодує
Українська відома актриса Ольга Сумська повідомила, що готується до нового проєкту.
Як розповіла артистка в програмі ЖВЛ, вона збирається видати книжку, де вона розповість про свою сім'ю. Це будуть мемуари.
"Це моя мрія. Я не встигла зробити це, поки була жива матуся. Такий гріх за мною, бо обіцяла, але не встигла. Війна. Я обов'язково це зроблю! Я вже собі дала обіцянку", - повідомила Ольга Сумська.
Актриса зазначає, що часто переглядає сімейний фотоальбом з архівними кадрами. Найімовірніше, вони також доповнять книгу популярної української актриси.
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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейнупрогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.
А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.
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Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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