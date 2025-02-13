Ольга Сумська взялася освоювати нову професію: що задумала актриса

Актриса шкодує про те, що її мама не дожила до того часу, коли зможе побачити сімейну сагу.

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Ольга Сумська хоче увічнити історію своєї родини / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Ви дізнаєтеся:

За який проєкт взялася Ольга Сумська

Про що вона шкодує

Українська відома актриса Ольга Сумська повідомила, що готується до нового проєкту.

Як розповіла артистка в програмі ЖВЛ, вона збирається видати книжку, де вона розповість про свою сім'ю. Це будуть мемуари.

Ольга Сумська готується представити новий проєкт / Скриншот ЖВЛ

"Це моя мрія. Я не встигла зробити це, поки була жива матуся. Такий гріх за мною, бо обіцяла, але не встигла. Війна. Я обов'язково це зроблю! Я вже собі дала обіцянку", - повідомила Ольга Сумська.

Ольга Сумська готується представити новий проєкт / Скриншот ЖВЛ

Ольга Сумська готується представити новий проєкт / Скриншот ЖВЛ

Актриса зазначає, що часто переглядає сімейний фотоальбом з архівними кадрами. Найімовірніше, вони також доповнять книгу популярної української актриси.

Ольга Сумська готується презентувати новий проєкт / Скриншот ЖВЛ

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейнупрогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.

А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.

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Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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