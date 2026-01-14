Рус
Доліній скасували черговий ювілейний концерт у РФ

Олена Кюпелі
14 січня 2026, 13:32
Путіністка Доліна втратила ще один концерт - ніхто не купує квитки.
Лариса Долина
Лариса Доліна скоро залишиться без нічого / колаж: Главред, фото: t.me, Лариса Доліна

Російська співачка Лариса Доліна, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, знову залишилася без концерту.

Як пишуть російські пропагандисти, запланований на лютий концерт путіністки в Санкт-Петербурзі знову скасували.

Спочатку захід був запланований на 25 лютого. Зараз в "Октябрьском" попереджають, що концерт відбудеться 15 листопада.

"Концерт переноситься на 15 листопада 2026 року. Квитки з датою 25 лютого 2026 року дійсні. Приносимо свої вибачення за доставлені незручності", — повідомила концертна площадка.

Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна
Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна / фото: t.me, Лариса Доліна

Судячи з кількості проданих квитків, поки що концерт далекий від аншлагу. Швидше за все, як і концерт у терористичній Москві, він буде скасований.

Путіністка Доліна зганьбилася на виступі
Путіністка Доліна втратила концерти / Фото КП.ру

Прецедент Доліною

Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто фактично, покупниця залишилася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік хамської співачки, поки верховний суд РФ не скасував це рішення.

Цей прецедент викликав хвилю обурення в соціумі і концерти Доліною стали масово скасовувати. А на ті концерти, які залишалися в розкладі, глядачі просто не купували квитки.

Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2014 Кончіта Вурст розповіла, що думає про проект.

Раніше також російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, написав пісню, в якій була згадка про співака Андрія Губіна.

Про особу: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії ( 1993 ), народна артистка Росії ( 1998 ). Член вищої політичної партії " Єдина Росія ".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України . Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України .
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскопВідео

06:10

Як працює "терористичний інтернаціонал" РФ та ІрануПогляд

05:52

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

