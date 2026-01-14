Доліній скасували черговий ювілейний концерт у РФ

Коротко:
- Де скасували концерт Доліної
- У чому причина скасування концерту
Російська співачка Лариса Доліна, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, знову залишилася без концерту.
Як пишуть російські пропагандисти, запланований на лютий концерт путіністки в Санкт-Петербурзі знову скасували.
Спочатку захід був запланований на 25 лютого. Зараз в "Октябрьском" попереджають, що концерт відбудеться 15 листопада.
"Концерт переноситься на 15 листопада 2026 року. Квитки з датою 25 лютого 2026 року дійсні. Приносимо свої вибачення за доставлені незручності", — повідомила концертна площадка.
Судячи з кількості проданих квитків, поки що концерт далекий від аншлагу. Швидше за все, як і концерт у терористичній Москві, він буде скасований.
Прецедент Доліною
Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто фактично, покупниця залишилася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік хамської співачки, поки верховний суд РФ не скасував це рішення.
Цей прецедент викликав хвилю обурення в соціумі і концерти Доліною стали масово скасовувати. А на ті концерти, які залишалися в розкладі, глядачі просто не купували квитки.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2014 Кончіта Вурст розповіла, що думає про проект.
Раніше також російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, написав пісню, в якій була згадка про співака Андрія Губіна.
Вас також може зацікавити:
- 72-річна Олена Степаненко закрутила роман з чоловіком на 30 років молодшим за неї
- У Росії помер популярний актор, зірка серіалу "Каменська"
- Собчак публічно принизила свого чоловіка: що вона зробила
Про особу: Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії ( 1993 ), народна артистка Росії ( 1998 ). Член вищої політичної партії " Єдина Росія ".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України . Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України .
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред