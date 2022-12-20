"Ти не один": співачка KOLA та військовий ЗСУ Павло Вишебаба зачарують виконанням пісні про війну

Новостворений дует випускниці Голосу країни та поета-війскового представить щемливу авторську пісню.

KOLA та Павло Вишебаба на різдвяному проєкті від 1+1 Ти не один / Прес-служба

Цього Різдва, 25 грудня, на каналі ТЕТ телеглядачі побачать музичний різдвяний проєкт під назвою "Ти не один", над яким працює команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем Atlas. У музичному проєкті виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами з героями нового часу - волонтерами, представниками культурного та волонтерського фронтів. У такий непростий для країни час учасники об’єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця.

Святкового вечора глядачів здивує новостворений дует випускниці Голосу країни KOLA та військового ЗСУ, письменника та музиканта Павла Вишебаби. Близько місяця тому музиканти презентували щемливу пісню під назвою "Донці", автором слів до якої виступив Павло. У пісні військовий просить свою доньку не розповідати йому про жахи війни, з якими вона зіткнулася, а розказати про щасливе життя без трагічних подій. Українців неабияк розчулила відеоробота до пісні, адже в ній воїни ЗСУ показують фотографії своїх дітей, а діти - фотографії батьків, які героїчно виборюють перемогу для України.

"Ми з Настею побачились вперше лише на зйомках різдвяного проєкту "Ти не один". Робота над піснею "Донці" тривала віддалено, адже я весь час знаходжуся на фронті. Лише одного разу я виїхав з Донецької області до Дніпра, щоб записати свою партію у знайомого саундпродюсера. Вже 25 грудня ви побачите наш перший виступ разом", - каже Павло Вишебаба.

KOLA та Павло Вишебаба на різдвяному проєкті від 1+1 Ти не один / Прес-служба

До того ж, військовий поділився своїми відчуттями від написання віршів на передовій та розповів, чому такі проєкти як "Ти не один" вкрай важливі для українців.

"Нещодавно почув дуже гарну фразу: зараз музи поетів також мобілізовані. Саме тоді я зрозумів, що потрібно розповідати людям не тільки свою історію, а і те, що зараз відбувається з усіма захисниками на передовій. Кожного дня я бачу, як багато хлопців хочуть передати свої почуття дружинам, рідним та близьким, але просто не можуть. Мене гріє думка про те, що я комусь міг допомогти це зробити. Часто ти сам собі не можеш пояснити, що з тобою відбувається, не говорячи вже про висловлення якихось емоцій, а поезія це дозволяє. Знаю, що в цивільному житті дуже розповсюджене почуття провини. Людям здається, що вони роблять небагато. Але там, на фронті, нам так само здається, що ми робимо недостатньо. Тому коли є вільний час, особисто я маю обов’язково щось написати або запостити, щоб підтримати та надихнути людей, - говорить Павло Вишебаба. - Я вважаю, що такий проєкт як "Ти не один" зараз вкрай важливий, адже Різдво - це сімейне свято, а наразі багато родин роз’єднані повномасштабною війною. Наша країна за цей час стала одною великою родиною, і такі проєкти дають відчуття сімейного затишку".

Нагадаємо, що за форматом різдвяного проєкту, вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, діячі культури, представники ДСНС та інших служб зберуться у камерній та затишній атмосфері, щоб поділитись своїми різдвяними традиціями та дитячими спогадами. На глядачів очікують несподівані музичні колаборації, українські пісні, які стали хітами під час повномасштабної війни, а також автентичні різдвяні колядки у сучасному музичному обрамленні. Популярні улюблені артисти заспівають з представниками поколінням нової сучасної музики, яка отримала потужний імпульс після з 24 лютого.

Проєкт "Ти не один" матиме благодійну складову - кожен небайдужий зможе створити різдвяний настрій та надіслати подарунок маленьким підопічним благодійного проєктуСОС "Дитячі містечка", який опікується родинами та дітьми-сиротами. До слова, самі артисти також не залишать українських дітей без подарунків, і комусь випаде унікальна можливість отримати різдвяний сюрприз від учасників проєкту.

Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня о 21:00 на телеканалі 1+1.