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Три етапи на шляху до перемоги та дуети з тренерами: деталі суперфіналу Голосу країни-13

Анна Підгорна
29 жовтня 2023, 12:22
Вже сьогодні з'явиться нова українська зірка на небосхилі нашого шоу-бізнесу.
Голос країни-13 - подробиці суперфіналу
Голос країни-13 - подробиці суперфіналу / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 телеканал 1+1 Україна відбудеться довгоочікуваний суперфінал європейського сезону Голосу країни. Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

Відкриє прямий ефір спільна пісня тренерів. Головні суперзірки країни разом виконають саундтрек Голосу країни - 13, який за час сезону став популярним на стрімінгових платформах та очолювал декілька плейлистів у найпопулярніших маркетплейсах світу.

Суперфінал Голосу країни відбудеться у три етапи. На першому етапі 8 фіналістів заспівають нові пісні, які вони ще не виконували у проєкті. Після закриття ліній для голосування четверо найкращих співаків, на думку телеглядачів, пройдуть до наступного туру. Учасники заспівають вже легендарну пісню Квітки Цісик "Місто спить", YAKTAK - Уночі, пісню переможниці Євробачення Loreen - Euphoria, та інші.

відео дня

У другому етапі традиційно учасники заспівають у дуеті зі своїми тренерами. Після виступів з усіх учасників, які пройшли у другий тур, телеглядачі оберуть двох вокалістів, які будуть змагатися за звання Голосу країни.

В третьому етапі вокалісти вийдуть на сцену з піснями, які вони виконували на "сліпих прослуховуваннях".

Не залишиться суперфінал і без виступів зірок. На сцену Голосу країни з прем’єрою пісні "Чарівна" вийде хітмейкер MONATIK.

MONATIK
MONATIK вийде на сцену Голосу країни-13 у суперфіналі / Прес-служба

Заспіває і співачка, яка стала відкриттям української рок-музики. Фіналістка Голосу Країни-12, яка за рік впевнено увірвалась в український шоубізнес, як артистка з позицією - Марта Липчей. Ініціаторка Туру "Нескорені", де були зібрані кошти на протезування і реабілітацію поранених українських захисників, заспіває пісню під назвою "Не забувай".

Марта Липчей
Марта Липчей вийде на сцену Голосу країни-13 у суперфіналі / Прес-служба

Вийде на сцену і лірична душа, українська співачка KOLA.

"Дуже щаслива, що матиму можливість виступити знову на сцені, де збираються справжні таланти. Знову відчути цю незрівнянну атмосферу, зануритися в неї, стати частинкою фіналу Голосу країни. Я рада, що у нас стільки обдарованих людей, які зараз демонструють європейцям, наскільки наша нація талановита. Учасники дуже хвилюються, адже це найвідповідальніша мить сезону. Тому вмикайте прямий ефір у неділю та підтримайте учасників", - каже KOLA.

KOLA
KOLA вийде на сцену Голосу країни-13 у суперфіналі / Прес-служба

Цьогоріч тренерами Голосу країни стали суперзірки української сцени Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA. Весь сезон вони ділилися настановами та порадами з майбутніми зірками української сцени.

Нагадаємо, через змінені правила в цьому сезоні в командах наставників у фіналі опинилась різна кількість вокалістів. Так, за звання головного вокаліста країни будуть боротися 8 учасників За перемогу в команді Артема Пивоварова боротиметься ветеран повномасштабної війни, 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin. В команді Юлії Саніної одразу 3 учасника будуть намагатися стати "Голосом країни": наймолодший учасник цього сезону 16 річний Владислав Пелих, співачка Христина Старикова, яка живе за 60 км від лінії фронту, та українка Галина Печеніжська, яка у Німеччині створила власний хор. За перемогу у команді Івана Клименка змагатиметься фольклористка Стася Чабан, а в команді DOROFEEVA військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.
У день суперфіналу, 29 жовтня, Київстар ТБ відкриє безкоштовний доступ до телеканалу 1+1 Україна на своїй ОТТ-платформі, тому Голос країни можна буде подивитися безкоштовно на території України та Польщі за умови реєстрації за посиланням.

Проголосувати за свого улюбленого учасника можна буде декількома способами: у додатках Київстар ТБ та 1+1 відео, або відправивши смс за номером телефону 7576 з цифрой вашого улюбленого участника, або зателефонувавши за номером 09009000 додавши в кінці номер улюбленого учасника. Вартість смс-повідомлення або дзвінка становить 7,44 грн. Послуга доступна абонентам, які досягли повноліття. Закордоном будуть доступні голосування у додатках за українським номером телефону, дзвінки та смс доступні тільки з території України.

Вартість одного Суперголосу в додатку Київстар – 49 гривень, що дорівнює 7 смс чи телефонних дзвінків. Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника.

Усі виручені кошти будуть направлені на ініціативу Київстар ТБ для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Хто з учасників стане переможцем 13 сезону, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Де дивитись Голос країни-13:

Прямий ефір у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна на Київстар ТБ, Megogo (на території України). На території Польщі пряма трансляція буде доступна на Київстар ТБ та Belsat.

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, 1+1 video, Київстар ТБ - на території України, а на YouTube-каналі проєкту Голос країни окремі виступи учасників можна буде подивитися по всьому світові.

13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP).

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