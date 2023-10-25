УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Суперфінал Голосу країни-13: де дивитись прямий ефір та як голосувати за учасників

Анна Підгорна
25 жовтня 2023, 15:55
Усі виручені кошти від голосування у фіналі 13 сезону шоу Голос країни будуть направлені на благодійність.
Суперфінал Голосу країни-13 - де дивитись у прямому ефірі
Суперфінал Голосу країни-13 - де дивитись у прямому ефірі / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікуваний суперфінал європейського сезону Голосу країни. Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

Цьогоріч тренерами Голосу країни стали суперзірки української сцени Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA. Весь сезон вони ділилися настановами та порадами з майбутніми зірками української сцени.

У день суперфіналу, 29 жовтня, Київстар ТБ відкриє безкоштовний доступ до телеканалу 1+1 Україна на своїй ОТТ-платформі, тому Голос країни можна буде подивитися безкоштовно на території України та Польщі за умови реєстрації за посиланням.

відео дня

Проголосувати за свого улюбленого учасника можна буде декількома способами: у додатках Київстар ТБ та 1+1 відео, або відправивши смс за номером телефону 7576 з цифрой вашого улюбленого участника, або зателефонувавши за номером 09009000 додавши в кінці номер улюбленого учасника. Вартість смс-повідомлення або дзвінка становить 7,44 грн. Послуга доступна абонентам, які досягли повноліття. Закордоном будуть доступні голосування у додатках за українським номером телефону, дзвінки та смс доступні тільки з території України.

Вартість одного Суперголосу в додатках Київстар та 1+1 Video – 49 гривень, що дорівнює 7 смс чи телефонних дзвінків. Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника.

Усі виручені кошти будуть направлені на ініціативу Київстар ТБ для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, минулого тижня завдяки "кросбатлам" визначилися суперфіналісти 13 сезону Голосу країни. Так, за звання головного вокаліста країни будуть боротися 8 учасників. Через змінені правила в цьому сезоні в командах тренерів опинилась різна кількість вокалістів. За перемогу в команді Артема Пивоварова боротиметься ветеран повномасштабної війни, 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin. В команді Юлії Саніної одразу 3 учасника будуть намагатися стати Голосом країни: наймолодший учасник цього сезону 16 річний Владислав Пелих, співачка Христина Старікова, яка живе за 60 км від лінії фронту, та українка Галина Печеніжська, яка у Німеччині створила власний хор. За перемогу у команді Івана Клименка змагатиметься фольклористка Стася Чабан, а в команді DOROFEEVA військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.

Хто з учасників стане переможцем 13 сезону, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Де дивитись Голос країни-13:

Прямий ефір у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна на Київстар ТБ, Megogo (на території України). На території Польщі пряма трансляція буде доступна на Київстар ТБ та Belsat.

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, 1+1 video, Київстар ТБ - на території України, а на YouTube-каналі проєкту Голос країни окремі виступи учасників можна буде подивитися по всьому світові.

13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Голос країни новини шоу бізнесу Голос країни-13
Реклама

Головне за день

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:42 Україна
Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:47 Світ
Всі головні новини

Останні новини

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

Реклама
18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

Реклама
16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

Реклама
14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

13:04

США не дадуть РФ перемогти, це спровокує Китай до війни проти Тайваню – ДжонсонВідео

13:00

Арестович сумнівається у звільненні України: Данілов жорстко відреагував

12:51

"Шоколадне передозування": що буде, якщо з'їсти 10 шоколадок за раз

12:47

Місячний календар 28 жовтня 2023: повний Місяць призведе до спокус у всіх сферах життя

12:39

"Крим ніколи не був частиною України": Явлінський зганьбився скандальною заявою

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти