Суперфінал Голосу країни-13: де дивитись прямий ефір та як голосувати за учасників

Усі виручені кошти від голосування у фіналі 13 сезону шоу Голос країни будуть направлені на благодійність.

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Суперфінал Голосу країни-13 - де дивитись у прямому ефірі / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї неділі, 29 жовтня, о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікуваний суперфінал європейського сезону Голосу країни. Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

Цьогоріч тренерами Голосу країни стали суперзірки української сцени Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA. Весь сезон вони ділилися настановами та порадами з майбутніми зірками української сцени.

У день суперфіналу, 29 жовтня, Київстар ТБ відкриє безкоштовний доступ до телеканалу 1+1 Україна на своїй ОТТ-платформі, тому Голос країни можна буде подивитися безкоштовно на території України та Польщі за умови реєстрації за посиланням.

відео дня

Проголосувати за свого улюбленого учасника можна буде декількома способами: у додатках Київстар ТБ та 1+1 відео, або відправивши смс за номером телефону 7576 з цифрой вашого улюбленого участника, або зателефонувавши за номером 09009000 додавши в кінці номер улюбленого учасника. Вартість смс-повідомлення або дзвінка становить 7,44 грн. Послуга доступна абонентам, які досягли повноліття. Закордоном будуть доступні голосування у додатках за українським номером телефону, дзвінки та смс доступні тільки з території України.

Вартість одного Суперголосу в додатках Київстар та 1+1 Video – 49 гривень, що дорівнює 7 смс чи телефонних дзвінків. Кожен українець зможе віддати не більше 50 Суперголосів за одного учасника.

Усі виручені кошти будуть направлені на ініціативу Київстар ТБ для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, минулого тижня завдяки "кросбатлам" визначилися суперфіналісти 13 сезону Голосу країни. Так, за звання головного вокаліста країни будуть боротися 8 учасників. Через змінені правила в цьому сезоні в командах тренерів опинилась різна кількість вокалістів. За перемогу в команді Артема Пивоварова боротиметься ветеран повномасштабної війни, 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin. В команді Юлії Саніної одразу 3 учасника будуть намагатися стати Голосом країни: наймолодший учасник цього сезону 16 річний Владислав Пелих, співачка Христина Старікова, яка живе за 60 км від лінії фронту, та українка Галина Печеніжська, яка у Німеччині створила власний хор. За перемогу у команді Івана Клименка змагатиметься фольклористка Стася Чабан, а в команді DOROFEEVA військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.

Хто з учасників стане переможцем 13 сезону, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Де дивитись Голос країни-13:

Прямий ефір у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна на Київстар ТБ, Megogo (на території України). На території Польщі пряма трансляція буде доступна на Київстар ТБ та Belsat.

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, 1+1 video, Київстар ТБ - на території України, а на YouTube-каналі проєкту Голос країни окремі виступи учасників можна буде подивитися по всьому світові.

13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP).

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