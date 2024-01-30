З Мішиною та новими капітанами: ТЕТ готує новий сезон великого шоу "Я люблю Україну"

Телеканал ТЕТ готовий закохувати в Україну знову і знову. Чекайте на прем’єру третього сезону вже незабаром.

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ТЕТ оголосив про прем’єру нового сезону шоу "Я люблю Україну" / instagram.com/tet_tv

Уже цієї весни на глядачів чекає третя велика прем’єра шоу для всієї родини "Я люблю Україну". Новий сезон зіркових змагань з оновленим складом капітанів.

Упродовж двох сезонів глядачі пізнавали Україну разом з Володимиром Дантесом і Юрієм Ткачем. Неперевершеним тандемом, який встиг полюбитися тисячам українців і розділити прихильників проєкту на два фан-клуби – "дантесівців" і "ткачівців". Однак у третьому сезоні шоу "Я люблю Україна" на нас чекає оновлений і не менш закоханий в Україну склад капітанів.

Беззаперечний український хітмейкер Володимир Дантес впродовж двох сезонів проєкту "прокачався" так, що відгадає будь-яку пісню задом наперед, відрізнить вигадки продюсерів від реальних історичних фактів, складе мільйон анаграм і навіть проведе у студії фізичний експеримент. Про Україну він знає все й навіть більше. Тож навесні у дружньому поєдинку з Юрієм Ткачем зійдеться новий капітан, ім’я якого стане відоме зовсім скоро. А от ведучою найпопулярнішої української вікторини незмінно залишиться чарівна акторка Ксенія Мішина.

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У новому сезоні шоу "Я люблю Україну" на глядачів чекають найпатріотичніші зіркові змагання, запальні раунди, хітові музичні паузи, неймовірні факти, що відкриють Україну та її дивовижних людей по-новому, а також конкурси, на які неможливо надивитися. Щотижня найпопулярніші українські знаменитості – актори, співаки, ведучі, спортсмени, гумористи та лідери думок – мірятимуться знаннями про культуру, політику, мову, історію, традиції та видатних постатей нашої нескореної країни.

Зустрічайте весну на ТЕТ і пізнавайте Україну разом з тими хто, надихає, дивує, об’єднує, захоплює та вселяє віру в перемогу. Дивіться новий сезон шоу для всієї родини "Я люблю Україну" з новим капітаном і новими зірковими учасниками.

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