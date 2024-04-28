Віддячила: Росгвардія віддубасила рок-гурт російських неонацистів просто на концерті

Цікава історія трапилася в одному з нічних клубів Нижнього Новгорода.

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Силовики зірвали виступ популярного російського рок-гурту / Колаж Главреда. Фото: пресслужба гурту, скріншот відео

Співробітники Росгвардії зірвали концерт рок-гурту російських неонацистів "Коррозия металла" в Нижньому Новгороді. Соліста Сергія "Павука" Троїцького і кількох музикантів затримали. По "шиї" також отримали глядачі, у яких знайшли "нацистську символіку" одязі й татуюваннях.

Як пишуть російські ЗМІ, інцидент стався під час концерту гурту в нічному клубі міста. Силовики буквально увірвалися в приміщення і поклали на підлогу всіх глядачів. Самих артистів і ще 40 відвідувачів закладу було затримано.

У гурті стверджують, що поліції не сподобався мерч гурту із зображеними "давньослов'янськими символами у вигляді різних образів сонця із загнутими по колу променями".

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Також у представників правоохоронних органів країни-агресорки виникли питання до ультраправих екстремістських текстів "Коррозии металла".

При цьому в гурті кажуть, що російського законодавства не порушували.

Хто такі Коррозия металла Гурт "Коррозия металла", що грає треш-метал, було засновано 1984 року. Кілька пісень колективу внесено до федерального списку екстремістських матеріалів. У 2002 році на лідера "Корозії металу" Сергія "Павука" Троїцького порушували кримінальну справу про "розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі". Музиканта направляли на примусове обстеження в Інститут судової психіатрії імені Сербського. Пізніше Троїцького неодноразово штрафували за пропаганду нацистської символіки та виконання пісень, визнаних екстремістськими.

Хто такий "Павук" Троїцький

На "Павука" Троїцького та його колег склали адмінпротоколи за публічну демонстрацію "нацистської символіки".

Лідер групи Троїцький неодноразово потрапляв у гучні скандали як у самій Росії, так і за кордоном. Наприклад, у 2016 році його було засуджено до 10 місяців в'язниці в Чорногорії за підпал будинку. Колись музиканта навіть направляли на примусове медичне обстеження в Інститут психіатрії імені Сербського.

Ставлення до України

У 2015 році Троїцький закликав Путіна видати йому медаль за "битву за Крим". Музикант стверджував, що агітував за окупацію українського півострова задовго до початку його анексії у 2014-му.

У Росії закликав до розправи над представниками національних меншин у РФ.

Контактував з українофобом Едуардом Лімоновим - засновником Націонал-більшовицької партії в Росії.

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