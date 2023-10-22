Голос країни-13: хто пройшов у суперфінал європейського сезону

8 щасливчиків уже знайшли своє місце у грандіозному фіналі 13 сезону шоу Голос країни.

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Голос країни-13 - список суперфіналістів / Скріншот YouTube

8 тижнів, сотні чарівних українських голосів, сльози маленьких перемог та великих розчарувань – сьогодні на фінішну пряму вийшов тринадцятий, європейський, оновлений сезон музичного шоу Голос країни.

Зіркові тренери, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA, нарешті визначили, хто з учасників гідний поборотися за звання голосу нашої країни.

Сьогодні відбувся другий півфінал Голосу країни-13, за результатами якого вже відомо, хто пройшов до супрефіналу проєкту.

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Із команди тренера-дебютанта, музичного продюсера з тонким чуттям на справжніх українських зірок, Івана Клименка до суперфіналу потрапила Стася Чабан.

Надя Дорофєєва у 13 сезоні Голосу виховала цілих трьох суперфіналістів - Майрамік Авоян, Романа Панченка та Юрія Городецького.

Інша дебютантка, фронтвумен гурту The Hardkiss, Юлія Саніна блискуче впоралася із завданням зіркового тренера, і провела до суперфіналу Галину Печеніжську, Христину Старикову та Владислава Пелиха.

Артем Пивоваров, для якого сидіти у тренерському кріслі Голосу також було новим досвідом, гідно складав конкуренцію іншим наставникам. З його команди до суперфіналу пройшов Михайло 'Ptashkin' Панчишин.

Дивіться суперфінал шоу Голос країни-13 у неділю 29 жовтня.

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