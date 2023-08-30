Довгоочікувана прем’єра: топ-4 факти про європейський, 13-ий сезон Голосу країни

"Тренерські" купе, перший спільний виступ Пивоварова і Дорофеєвої та ще багато цікавинок, які чекають на глядача вже в цю неділю.

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Голос країни-13 - прем’єра на 1+1 Україна / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Вже цієї неділі, 3 вересня, о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться довгоочікувана прем’єра європейського сезону Голосу країни, який знімається у Польщі за всебічної підтримки польських партнерів.

В легендарні червоні крісла проєкту сіли суперзірки сучасності та справжні музичні профі Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Ми зібрали нові факти про довгоочікувану прем’єру 13 сезону Голосу країни:

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У брендованому потязі Київ-Хелм з’явилися іменні купе тренерів Голосу країни. Відтепер кожен з бажаючих може купити квиток у персональне "тренерське" купе та відчути себе наставником проєкту, який вирушає на знімальний майданчик у Варшаву.

В одному з епізодів "сліпих прослуховувань" тренерка DOROFEEVA та Артем Пивоваров вперше разом наживо на сцені виконають свій дуетний хіт під назвою "Думи". "Через складні графіки ми жодного разу не співали "Думи" разом, навіть під час створення пісні, адже її запис проходив у різних містах. Ми не перетинались на зйомках кліпу, тому цей виступ абсолютный ексклюзив", - каже DOROFEEVA.

- каже DOROFEEVA. Голос країни у День Незалежності презентував однойменний саундтрек. Менше ніж за тиждень трек потрапив у топ-чарти головних цифрових маркетплейсів. Саундтрек отримав підтримку від слухачів та зайняв місце у плейлистах "New Music Daily" Apple Music, "Найкращі пісні солов’їною", "Новинки щоп’ятниці" у Spotify та "Новинки" на YouTube Music. Прослухати саундтрек можна за посиланням.

Тизер тринадцятого європейського сезону Голосу країни з’явився на найбільшому світлодіодному екрані Європи, розташованому на фасаді "українського Таймс-сквера" ТРК Gulliver в Києві.

Сьогодні у самому серці Варшаві стартували зйомки "вокальних батлів" - другого етапу проєкту. В новому сезоні дещо зміняться правила цього етапу. Як саме тренери будуть обирати учасників і формувати команди, буде повідомлено згодом.

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