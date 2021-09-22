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У США вимагають від Росії наростити транзит газу через Україну: у Кремлі відреагували

22 сентября 2021, 16:55

Російська сторона "на 100% і навіть більше" виконує зобов'язання перед європейськими споживачами, запевнив Дмитро Пєсков.

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Пєсков каже , що Європа повинна наростити закупівлі / Reuters

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для збільшення транзиту російського газу через Україну європейські споживачі повинні збільшити його закупівлі. Так Пєсков відповів на заяву старшого радника з енергетичної безпеки Держдепу США Амоса Хохштейна.

За словами Пєскова, російська сторона "на 100% і навіть більше" виконує зобов'язання перед європейськими споживачами. Також він додав, що наразі Росія наблизилась до історичного максимуму постачання газу до ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не сумніваюся, що "Газпром" і фахівці "Газпрому" будуть готові пану Хохштейну пояснити суть того, що відбувається, а головне, пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його. Щоб збільшити обсяги постачання газу, наприклад, після 2024 років через Україну, потрібно відповідно збільшити обсяги газу, який куплений в Європі", – заявив прессекретар Путіна.

Амос Хохштейн своєю чергою закликав Росію збільшити транзит "блакитного палива" через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв в європейських країнах не вистачить. У представника Держдепу викликає занепокоєння відмова Росії бронювати додаткові обсяги газу для транзиту через Україну на жовтень, передає Bloomberg.

"Через Україну прокладено трубопроводи з достатньою пропускною здатністю для забезпечення газом Європи. Росія неодноразово заявляла, що їй вистачить запасів газу, щоб зробити це. Тому, якщо це правда, їй слід зробити це якомога швидше через територію України", – сказав американський політик.

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На думку Хохштейна, ця відмова є політичним кроком РФ, який пов’язаний із планом якнайшвидше запустити "Північний потік – 2".

Зліт цін на газ в Європі і запуск Північного потоку-2

У середині вересня ціна на газ в Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вище вона була тільки в березні 2018 року – $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко говорив, що Газпром прямо шантажує Європу. Росіяни для транзиту через українську ГТС цього року забронювали на 20 мільярдів кубометрів газу менше, ніж за минулий рік. Тепер, коли ситуація з газом в ЄС залишає бажати кращого, Росія поставила Європу перед вибором: або якнайшвидший запуск Північного потоку-2 і дешевший газ, або проблеми з паливом і прокачуванням газу через ГТС України.

У компанії-операторі української газотранспортної системи також вважають, що проблеми Європи з газом обумовлені діями Газпрому, який торгується за більш вигідних умов перед запуском СП-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер раніше заявив, що газопровід Північний потік - 2 вже добудований. За його словами, спорудження трубопроводу завершилося 10 вересня о 8:45 за київським часом.

viber
Газпром транзит газу Дмитро Пєсков транзит газу в Європу
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