У Кабміні попередили, що Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни

Росія вже розв'язала газову війну в Європі, впевнена Стефанишина / Reuters

Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни. Її розгорнула Росія, про що свідчать ціни на газ, запуск "Північного потоку-2" та шантаж окремих країн, заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишина.

"Ми [Україна] зараз на порозі континентальної газової війни, яку почала Росія. У 2020-му році закінчилася дія Енергетичної стратегії РФ", – наголосила вона в інтерв'ю Радіо Свобода у суботу, 9 жовтня.

Саме цей документ, за її словами, визначав – великі поклади Росії є одним із основних інструментів геополітичного впливу. Тоді Кремль рухався у форматі "країна за країною", натомість зараз "Північний потік-2" відкриває для Росії інші можливості.

При цьому вона вказала, що сьогодні проєкт "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на континентальній Європі. За її словами, на це вказують ціни на "блакитне паливо", запуск російського газопроводу в обхід України та шантаж окремих країн.

Стефанішина наголошує, що змусити Росію зменшити свої "апетити" може лише консолідована позиція Європейського союзу. Саме на цю позицію чекають від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.

""Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, то це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу РФ відступила від лінії розмежування на Донбасі", – зазначила віцепрем'єрка.

"Північний потік-2": Що відомо