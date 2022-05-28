"Поступки територіями" в обмін на завершення війни з РФ: Подоляк різко відповів на ініціативи

Тим, хто пропонує поступитися Україні територіями, потрібно створити фонд, і довічно забезпечувати 13 млн українських біженців - Подоляк / Колаж УНІАН, Офіс президента

Ініціаторам "територіальних поступок" України в обмін на завершення війни з Росією слід створити спільний фонд з метою довічного утримання українських біженців. Ніхто з українців не захоче повертатися додому, коли в країні триває російська військова агресія. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що тим, хто пропонує Києву поступитися своїми територіями і погодитися на нову лінію кривавого розмежування, треба створити загальний фонд, щоб довічно утримувати 13 мільйонів вимушених переселенців. Ніхто не хоче повертатися додому, допоки там знаходиться російський агресор.

читайте також"Визнання" окупації своїх територій Росією: у Путіна вибухнули вимогою до України"Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар", - підкреслив Михайло Подоляк.

На Заході закликають Україну до "поступок" Росії

Американські видання Politico та The New York Times опублікували матеріали, в яких йшлося про те, що у Західній Європі стурбовані можливою перемогою України у війні з РФ і закликають "зберегти обличчя Москві". При цьому існують і думки, згідно з якими повернення Україною всіх своїх територій, мовляв, є нереальним сценарієм.

Американський політик, колишній генеральний секретар США Генрі Кіссінджер порадив Києву подумати над поступками щодо своїх територій в обмін на завершення війни з Росією. Зокрема, він закликав не вести боротьбу за землі, які були захоплені Москвою до 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський піддав критиці Кіссінджера і такі ідеї на Заході. Гарант зазначив, що коли Кіссінджеру було 15 років, і він зі своєю сім'єю рятувався від нацистів, то не закликав німців піти на поступки.

Дивіться відео ТСН - українці заради перемоги України не підуть на поступки Росії

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