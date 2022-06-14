Україна платить жахливу ціну за вибір бути в ЄС: Подоляк різко відповів на слова Гарібашвілі

Подоляк відповів на слова грузинського прем'єра Гарібашвілі, який сказав, що Грузія більше, ніж Україна, заслужила на статус країни-кандидата в ЄС / Колаж Офіс президента, УНІАН

Україна платить жахливу ціну за свій вибір бути серед демократій Європи. Євросоюз намагається захистити західну цивілізацію. Цінності важливіші за вигоду. Що важливіше для влади Грузії - невідомо. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він піддав критиці слова прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який сказав, що грузинська держава більше заслуговує на отримання статусу країни-кандидата в ЄС, ніж Україна та Молдова.

читайте такожУ Грузії закотили істерику через статус кандидата в члени ЄС, порівнявши Україну з "жебраком"За словами українського чиновника, Україна, у якій йде війна, змушена платити жахливу ціну за свій вибір бути серед країн Євросоюзу.

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Україна платить жахливу ціну за вибір бути європейською демократією", - сказав Подоляк.

Також він додав, що Європа платить велику ціну для захисту західної цивілізації. Цінності важливіші за вигоду.

"А що важливіше для вас? Номер черги кандидатів?" - запитав Подоляк грузинського прем'єра Гарібашвілі.

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Заявка України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС

Журналіст Рікард Йозвяк у понеділок, 13 червня, заявив про те, що Єврокомісія провела попередні дебати щодо питання можливості надання Україні, Молдові та Грузії статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

За його словами, ймовірно, Україна та Молдова отримають статус країни-кандидата в ЄС, але з умовами. Найменше шансів у Грузії, оскільки у Єврокомісії є питання до Тбілісі.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що Тбілісі протягом 30 років "веде боротьбу на шляху будівництва демократії і реформ", тому статус країни-кандидата в ЄС повинен бути наданий, в першу чергу, грузинській державі, а вже потім Україні та Молдові.

"Якщо комусь і повинні надати статус кандидата в ЄС, то це – Грузії, а потім вже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і тому їй повинен бути наданий (статус країни-кандидата в ЄС, - ред.), перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу", - підкреслив Гарібашвілі.

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