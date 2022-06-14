Україна платить жахливу ціну за вибір бути в ЄС: Подоляк різко відповів на слова Гарібашвілі

Цінності важливіші за вигоду - Євросоюз платить велику ціну, щоб захистити західну цивілізацію, сказав Михайло Подоляк.
Україна платить жахливу ціну за свій вибір бути серед демократій Європи. Євросоюз намагається захистити західну цивілізацію. Цінності важливіші за вигоду. Що важливіше для влади Грузії - невідомо. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
У своєму Twitter-акаунті він піддав критиці слова прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який сказав, що грузинська держава більше заслуговує на отримання статусу країни-кандидата в ЄС, ніж Україна та Молдова.
читайте такожУ Грузії закотили істерику через статус кандидата в члени ЄС, порівнявши Україну з "жебраком"За словами українського чиновника, Україна, у якій йде війна, змушена платити жахливу ціну за свій вибір бути серед країн Євросоюзу.
"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Україна платить жахливу ціну за вибір бути європейською демократією", - сказав Подоляк.
Також він додав, що Європа платить велику ціну для захисту західної цивілізації. Цінності важливіші за вигоду.
"А що важливіше для вас? Номер черги кандидатів?" - запитав Подоляк грузинського прем'єра Гарібашвілі.
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Заявка України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС
Журналіст Рікард Йозвяк у понеділок, 13 червня, заявив про те, що Єврокомісія провела попередні дебати щодо питання можливості надання Україні, Молдові та Грузії статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
За його словами, ймовірно, Україна та Молдова отримають статус країни-кандидата в ЄС, але з умовами. Найменше шансів у Грузії, оскільки у Єврокомісії є питання до Тбілісі.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що Тбілісі протягом 30 років "веде боротьбу на шляху будівництва демократії і реформ", тому статус країни-кандидата в ЄС повинен бути наданий, в першу чергу, грузинській державі, а вже потім Україні та Молдові.
"Якщо комусь і повинні надати статус кандидата в ЄС, то це – Грузії, а потім вже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і тому їй повинен бути наданий (статус країни-кандидата в ЄС, - ред.), перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу", - підкреслив Гарібашвілі.
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