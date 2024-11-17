Путін особисто погрожував Трампу: полковник Британії розкрив деталі

Трамп може використати приховану погрозу, яку він зробив, і дозволити Україні дуже-дуже сильно вдарити по Росії.

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Трамп пригрозив Путіну / Колаж: Главред, фото Facebook, скріншот: відео

Полковник військової розвідки Великобританії у відставці Філіп Інгрем розповів про те, що Дональд Трамп, ймовірно, провів телефонну розмову з диктатором Влолодимиром Путіним, хоча у Кремлі це спростували.

У виданні The Washington Post також повідомляли про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Трамп нагадав Путіну про значну військову присутність американських військ у Європі та попросив того не йти на ескалацію у війні.

"Думаю, що багато хто зрозуміє, що за цим стоїть російська психологія. Це критично важливо для розуміння того, що сталося. Я підозрюю, що був телефонний дзвінок або безпосередньо між президентом Трампом і Владіміром Путіним, або між тими, хто працює на них", - зазначив Інгрем для 24 каналу. відео дня

Також полковник вважає, що команда Трампа могла пригрозити Путіну.

"Ми бачимо це з боку команди Трампа, яка погрожує ХАМАС та іншим організаціям по всьому світу, припускаючи, щойно Трамп стане 47-м президентом і складе присягу, то почне вживати рішучих заходів. Він скаже готуватися до переговорів, а в іншому випадку припинить всю підтримку", - додав він.

Така інформація розтиражовується по всьому російському національному телебаченню.

"Я припускаю, що це - справжня погроза Путіна Трампу. У такий спосіб Путін, як я вважаю, натякає Дональду Трампу, щоб той був обережний з погрозами, бо в нього, можливо, є щось, чим він може його зганьбити або пригрозити. Це той меседж, яким він хотів відповісти", - додав полковник Британії.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Тож певний формат телефонної розмови точно був. Ймовірно, прямого дзвінка від Трампа до Путіна не сталося, але між їхніми командами він був.

"І тому, коли Пєсков заперечує це, я думаю, він дуже обережно спростовує саме те, що не було прямої розмови між Путіним і Трампом, але погроза все ж прозвучала у відповідь. Отже, буде цікаво подивитися, як це розвиватиметься. Щодо погрози Дональда Трампа росіянам не йти на ескалацію, не думаю, що Владімір Путін збирається це слухати. Коли справа доходить до того, що навіть якщо нове президентство Трампа почнеться зі спроб форсувати якусь форму мирних переговорів, я не думаю, що росіяни збираються поступатися", - пояснив Інгрем.

Тому, якщо президент Зеленський розіграє свою дипломатичну карту так само вдало, як він це робив протягом останніх майже 3 років, то він дозволить Путіну зробити помилки. Я підозрюю, що Трамп може прийти і використати приховану погрозу, яку він зробив, і дозволити Україні дуже-дуже сильно вдарити по Росії кілька разів, щоб змусити її повернутися за стіл переговорів. Це буде дуже цікавий період.

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