Злочинців покарати, а Україні та Грузії - повернути землі: в МЗС поставили умову Росії

Росія вже 14 років утримує окуповані Абхазію та Південну Осетію - МЗС України / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

У неділю, 7 серпня, виповнилося 14 років, як країна-агресор РФ окупувала території Грузії – Абхазію та Південну Осетію. Права людей на захоплених грузинських землях порушуються. Світ належним чином не відреагував на агресію проти Тбілісі, після чого Росія напала на Україну. Москві слід повернути Україні та Грузії окуповані нею території, і російські військові злочинці повинні понести сувору відповідальність. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

У повідомленні МЗС йдеться про те, що Київ пам'ятає про окупацію Росією грузинських територій і повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії. Українська держава рішуче засуджує поведінку Росії.

"7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях. Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказали в пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

У МЗС України зазначили, що відсутність належної реакції світової спільноти призвела до окупації Криму з Донбасом у 2014 році та початку повномасштабної війни Москви проти Києва 24 лютого 2022 року.

"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - наголошується в повідомленні.

Офіційний Київ упевнений в тому, що зупинити агресивну поведінку Москви можна тільки спільними зусиллями міжнародного співтовариства, дотриманням санкцій проти РФ і значній підтримці країн, постраждалих від російської агресії. Росія повинна звільнити території України та Грузії, а її військових злочинців слід притягнути до максимально суворої відповідальності.

"Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію. Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - підкреслили у Міністерстві.

Окупація Росією Абхазії та Південної Осетії

Грузія не контролює Південну Осетію та Абхазію з 1991 і 1992 років. У 2008 році, коли сталася 5-денна війна Москви з Тбілісі, росіяни завершили захоплення цих територій, і визнали існування на них, мовляв, "республік".

Офіційний Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою. Грузинська держава оголосила Абхазію та Південну Осетію окупованими територіями.

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Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов 5 серпня заявив, що Росія пішла ва-банк на війні проти України. Про це, за словами чиновника, свідчить перекидання військ і військової техніки на фронт навіть з Далекого Сходу та Уралу. У Кремлі вважають, що Москва, мовляв, не має права програти цю війну.

Данілов також прокоментував ситуацію з планами ЗСУ щодо контрнаступальної операції. Як сказав він, терміни операції встановлюють військові разом з Верховним головнокомандувачем військами, президентом України Володимиром Зеленським. Слід почекати, як розвиватимуться події в подальшому.

Український гарант Володимир Зеленський 7 серпня розповів про те, що ЗСУ успішно виконують завдання зі знищення ворожої логістики і тилових баз військ Росії. Як сказав гарант, армія України звільнила вже 1060 населених пунктів.

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