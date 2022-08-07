УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Злочинців покарати, а Україні та Грузії - повернути землі: в МЗС поставили умову Росії

7 серпня 2022, 19:20

Світ належним чином не відреагував на окупацію Абхазії та Південної Осетії, після чого Росія напала вже на Україну, сказали в МЗС.

Україна Грузія Росія
Росія вже 14 років утримує окуповані Абхазію та Південну Осетію - МЗС України / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

У неділю, 7 серпня, виповнилося 14 років, як країна-агресор РФ окупувала території Грузії – Абхазію та Південну Осетію. Права людей на захоплених грузинських землях порушуються. Світ належним чином не відреагував на агресію проти Тбілісі, після чого Росія напала на Україну. Москві слід повернути Україні та Грузії окуповані нею території, і російські військові злочинці повинні понести сувору відповідальність. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

У повідомленні МЗС йдеться про те, що Київ пам'ятає про окупацію Росією грузинських територій і повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії. Українська держава рішуче засуджує поведінку Росії.

"7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях. Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказали в пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

У МЗС України зазначили, що відсутність належної реакції світової спільноти призвела до окупації Криму з Донбасом у 2014 році та початку повномасштабної війни Москви проти Києва 24 лютого 2022 року.

"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - наголошується в повідомленні.

Офіційний Київ упевнений в тому, що зупинити агресивну поведінку Москви можна тільки спільними зусиллями міжнародного співтовариства, дотриманням санкцій проти РФ і значній підтримці країн, постраждалих від російської агресії. Росія повинна звільнити території України та Грузії, а її військових злочинців слід притягнути до максимально суворої відповідальності.

"Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію. Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - підкреслили у Міністерстві.

Окупація Росією Абхазії та Південної Осетії

Грузія не контролює Південну Осетію та Абхазію з 1991 і 1992 років. У 2008 році, коли сталася 5-денна війна Москви з Тбілісі, росіяни завершили захоплення цих територій, і визнали існування на них, мовляв, "республік".

Офіційний Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою. Грузинська держава оголосила Абхазію та Південну Осетію окупованими територіями.

Дивіться відео Главред - Ейдман розповів, коли на Росію очікує поразка на війні проти України

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов 5 серпня заявив, що Росія пішла ва-банк на війні проти України. Про це, за словами чиновника, свідчить перекидання військ і військової техніки на фронт навіть з Далекого Сходу та Уралу. У Кремлі вважають, що Москва, мовляв, не має права програти цю війну.

Данілов також прокоментував ситуацію з планами ЗСУ щодо контрнаступальної операції. Як сказав він, терміни операції встановлюють військові разом з Верховним головнокомандувачем військами, президентом України Володимиром Зеленським. Слід почекати, як розвиватимуться події в подальшому.

Український гарант Володимир Зеленський 7 серпня розповів про те, що ЗСУ успішно виконують завдання зі знищення ворожої логістики і тилових баз військ Росії. Як сказав гарант, армія України звільнила вже 1060 населених пунктів.

Інші новини:

новини Росії Південна Осетия Абхазія МЗС України новини Грузії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:07

"Можливо, у них є план": Кім вважає неможливим захоплення Миколаєва найближчим часом

19:46

Росію чекає поразка, але захід України - в небезпеці: астролог дала прогноз з приводу війниВідео

19:34

На заході +12, на півдні +35: синоптик спрогнозувала, де у понеділок вдарять грозиВідео

19:20

Злочинців покарати, а Україні та Грузії - повернути землі: в МЗС поставили умову РосіїВідео

19:19

"Я не маю права виправдовуватися": Ольга Сумська чому не буде зрікатися дочки, яка мовчить про війну

Реклама
19:03

Гороскоп на завтра, 8 серпня 2022: Близнюкам - щастя, Водоліям - сімейні проблеми, Рибам - суперникиВідео

18:50

День військ зв'язку Збройних Сил України - привітання та картинки захисникам

18:44

Путін лютує через провал окупантів: в РФ масово звільняють генералів - британська розвідка

18:11

Росія буде небезпечна і далі: РФ позбудеться "ядерного кийка" лише в двох випадках - політологВідео

18:07

Війська РФ 24 лютого бомбардували порожні аеродроми: ЗСУ сховали авіацію і відправили в бій – ЖдановВідео

18:05

Російсько-турецькі переговори в Сочі: про що це було?Погляд

17:40

Amnesty International безглуздо вибачилася за свій звіт про ЗСУ, але далі гне свою лінію

17:20

Кремль готував заміну Зеленському: головним гауляйтером України мав стати Смешко - ЗМІВідео

17:07

Якщо Симоньян вкусить гадюка, то через дві години змія помре: Галкін "проїхався" по пропагандистці

17:05

ЗСУ у війні за Херсон диктують правила військам РФ: є план, як зловити ворога в пастку – КузанВідео

16:57

Син Софії Ротару в день її ювілею заговорив про долю матері

16:56

РФ "життєво необхідно" захопити Україну: у Зеленського назвали причинуВідео

16:33

Взяття жінок на військовий облік: які документи для цього необхідніВідео

16:26

З'явилися нові приголомшливі докази звірств росіян в Україні - The GuardianВідео

16:19

Десантники ЗСУ видовищно скинули фугас прямо на групу російських окупантівВідео

Реклама
16:00

Поразка у війні та повалення Путіна: експерт назвав сценарій революції у РосіїВідео

15:53

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: тепер неможливо вчасно виявити витік радіаціїВідео

15:30

Бойфренд Дорофєєвої Кацурін показав, як вона проводить час з його дітьми:

15:29

Заміна "старому" Путіну: в РФ спрогнозували сценарій зміни владиВідео

15:14

Не тільки фотографії: 6 речей, які не можна зберігати в гаманці

15:05

Харківщина, Запоріжчина, РФ та країни Балтії: Гайдай назвав шляхи виїзду із захопленої ЛуганщиниВідео

15:00

За місяць до лікарні привезли дев'ять сотень окупантів: ЗСУ отримали документ про втрати армії РФВідео

14:59

ЗСУ відбили штурм РФ під Авдіївкою: десятки окупантів знищені і пораненіВідео

14:20

Загроза повторення Бучі: Ейдман назвав нову мету Кремля в УкраїніВідео

14:15

Встановлено особу шпигуна з керівного складу ДКАУ, який зливав секретні дані РФ - ЗМІ

14:00

"Це була спецоперація РФ": у розвідці назвали мету масового вбивства українських полонених в ОленівціВідео

13:57

Росія зібралася заморозити війну на півроку, щоб вдарити по Україні з усією силою – ПодолякВідео

13:47

ППО не допоможе: у ПС пояснили, чому не можуть захистити Харків і Миколаїв від обстрілівВідео

13:31

Галкін підтримав Софію Ротару, яка виступила проти війни в Україні

13:16

Возять телевізор, "обіцяють" воду та їжу: РФ готується до "референдуму" на Луганщині – ГайдайВідео

12:59

Втрата свідомості та кома: деталі отруєння херсонського гауляйтера СальдоВідео

12:35

Ердоган відмовився від пресконференції з Путіним: сів у літак та полетів до Туреччини – ЗМІВідео

12:29

ЗСУ ліквідували російського підполковника - спецпризначенця ФСБВідео

11:59

"ФРН повинна піти іншим шляхом": в ОП звернулися до Шольца і зажадали більше зброїВідео

11:49

Якщо Путін застосує ядерну зброю, НАТО вдарить у відповідь, і Росії не буде - ВолкерВідео

Реклама
11:36

РФ не вистачає гарматного м'яса: ЗСУ "покришили" псковський спецназ – журналістВідео

11:35

"Вас треба знищувати": у Німеччині росіянка накинулася на українку з дитиноюВідео

10:54

ЗСУ ліквідували "бучанських катів" з Хабаровська: у РФ показали фотоВідео

10:43

"Він може спробувати забрати з собою весь світ": соціолог пояснив, чи натисне Путін ядерну кнопкуВідео

10:19

РФ формує ударний кулак: експерт назвав головні напрямки ворожого штурмуВідео

10:00

"Федя вирішив піти": з'ясувалася причина відходу Добронравова зі Сватів

09:39

"Вбивцям і розбійникам сподобається": як кухар Путіна вербує зеків у РФ на війну в УкраїнуВідео

09:21

ЗСУ звільнили від окупантів вже 1060 населених пунктів - ЗеленськийВідео

09:00

Долар можна купити по 36,6: в НБУ розповіли, як вигідно придбати валютуВідео

09:00

Масове звільнення і вбивства генералів РФ: розвідка Британії про провал окупантівВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти