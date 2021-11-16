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Порошенко з відривом очолив антирейтинг українських політиків - опитування

16 листопада 2021, 15:11

На виборах президента за Петра Порошенка ні за яких обставин не проголосували б 44% респондентів. На другому місці антирейтингу - Юрій Бойко.

Порошенко
Петро Порошенко / УНІАН

Колишній президент України, а нині нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко очолив антирейтинг українських політиків. Про це свідчать опубліковані результати нового опитування, яке було проведено соціологічною групою "Рейтинг".

На виборах президента за Порошенка ні за яких обставин не проголосували б 44% респондентів. У першій трійці антирейтингу також знаходяться співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко (35%) і нардеп, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (34%).

За президента України Володимира Зеленського не готові голосувати 32% опитаних. Слідом йдуть колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк (22%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (22%) і мер Києва Віталій Кличко (21%).

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Нагадаємо, раніше соцопитування, проведене Центром Разумкова, показало - якби найближчим часом проходили президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський - за нього готові віддати голоси 18,7% всіх опитаних українців.

За лідера Європейської солідарності і п'ятого президента Петра Порошенка мають намір проголосувати 12,7% опитаних, за співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка — 6,2% респондентів.

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Петро Порошенко Володимир Зеленський соціологічне опитування новини України
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