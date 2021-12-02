Перший Люблінський трикутник Зеленського: сторони просять світ посилити санкції проти Росії

Сторони хочуть, щоб світ посилив санкції проти РФ / ОП

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у перших переговорах у форматі Люблінського трикутника. Розмова була проведена у форматі відеоконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляє пресслужба ОП у четвер, 2 грудня, глава держави відзначив символічність переговорів. Адже саме в ці дні відзначається 30-річчя визнання Польщею та Литвою незалежності України.

"Те, що саме Польща і Литва визнали нашу незалежність одними з перших – не випадковість. Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли у нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", – сказав він.

Глави держав обговорили і позитивно оцінили стан і динаміку міждержавних відносин та їх стратегічний характер, який підтверджується конкретним і значущим змістом взаємодії.

"Відбувся обмін оцінками ситуації на кордоні з Білоруссю. Президенти були одностайні щодо гібридного і штучного характеру міграційної кризи, що вимагає рішучої і скоординованої відповіді", – сказано в повідомленні.

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Зеленський розповів про ситуацію з безпекою навколо нашої держави, пов'язану з концентрацією російських військ на українському кордоні.

А потім окремо учасники "трикутника" обговорили кроки, які Україна робить і має намір зробити для активізації процесу мирного врегулювання.

За результатами переговорів президенти України, Литви та Польщі закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії через її триваючу агресію проти України, а також закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від українських кордонів і з її тимчасово окупованих територій.

читайте такожУ МЗС України назвали точну цифру російських військових на кордоні з УкраїноюНагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили методи стримування Росії і визначили головні з них на випадок надзвичайної ситуації, тобто, чергової хвилі агресії.

Також раніше глава розвідувальної служби МЗС Великобританії (MI6) Річард Мур зробив скандальну заяву. За його словами, Росія є гострою загрозою, а президент країни-агресора Володимир Путін не визнає право України бути незалежною державою.

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