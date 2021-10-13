"Гойдалки" Кремля щодо діалогу з Києвом: в МЗС оголосили про очікування зустрічі Зеленського і Путіна

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися не тільки в рамках нормандського формату - Кулеба / УНІАН, Reuters

Офіційна Москва не дає конкретної відповіді на питання, чи згодні в Кремлі на проведення зустрічі глави РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Представники російської влади уникають конкретики, проте не припиняють обговорювати це питання всередині своєї країни. Зустріч може відбутися в рамках нормандського або іншого форматів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу в середу, 13 жовтня, дипломат розповів про те, що представники російської влади продовжують розмовляти про можливу зустріч президентів Путіна і Зеленського. Однак ждодних конкретних заяв про готовність Кремля до такої зустрічі немає. При цьому росіяни фактично уникають перемовин двох держав на вищому політичному рівні.Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Я кожен день отримую якісь новини з РФ, де посадові особи коментують перспективи зустрічі Зеленського з Путіним. З одного боку - уникають, з іншого - не можуть припинити про неї говорити. Наразі ми очікуємо чіткої відповіді від Росії", - зазначив Кулеба.

За його словами, перемовини Зеленського і Путіна можуть відбутися як в нормандському, так і в рамках іншого формату.

"Вона (зустріч, - ред.) може відбутися в рамках нормандського формату або в іншому", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що президент Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у тому випадку, якщо на перемовинах обговорюватимуться питання повернення Україні окупованих Росією територій. Москва до такого діалогу не готова, тому перспективи зустрічі залежать від позиції Кремля.

Кулеба уточнював, що Зеленський має намір вести перемовини з Путіним з позиції сили. Завданням Києва буде припинення російсько-української війни на Донбасі і деокупація ОРДЛО з Кримом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 23 вересня заявив, що зустріч Путіна і Зеленського," безумовно", відбудеться. Однак для її проведення Київ і Москва повинні узгодити перемовний порядок денний зустрічі лідерів двох держав.

12 жовтня Пєсков сказав, що перемовний порядок денний на зустріч Путіна і Зеленського відрізнятиметься від діалогу в рамках нормандського формату. За його словами, у форматі нормандської четвірки обговорюється тільки комплекс заходів в рамках Мінських угод щодо Донбасу.