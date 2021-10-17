"Класний кейс": Комаровський назвав головне досягнення Зеленського на посаді президента

Комаровський назвав головне досягнення Зеленського на посаді президента / FACEBOOK.COM/UAKOMAR

Головним досягненням команди президента Володимира Зеленського за 2,5 роки при владі є цифровізація. Таку думку висловив відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський.

На питання, які успіхи можна відзначити за половину президентської каденції Зеленського, доктор відповів: "Цифровізацію однозначно. Це міністерство, мені здається, що Федоров (міністр цифрової трансформації – ред.) однозначно на своєму місці. Ось це класний кейс, все", – передає "Україна 24".

Коментуючи програму "Велике будівництво", Комаровський зазначив:

"Коли я як людина, яка регулярно мотається автомобілем між Харковом і Києвом, бачу, як будується ця дорога, мені хочеться сказати, що це круто і плюс. Але потім, напевно, за наступної влади ми зробимо аудит і дізнаємося, плюс це чи мінус. Може, за ці гроші можна було 10 доріг побудувати", – сказав він.

Комаровський також розповів, що свого часу Зеленський пропонував йому посаду міністра, а пізніше – піти в народні депутати, але медик відмовився.

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"Мої відносини з Володимиром Олександровичем абсолютно дружні... Коли Володимир Олександрович збирався в президенти, ми з ним зустрілися в Харкові. Я сказав, що завжди готовий підказати. Бути тим, хто радить, я однозначно можу... Володимир Олександрович мені телефонував, кликав у команду, кликав у міністри. Я сказав, що організація охорони здоров'я - це не моє, але я завжди можу бути поруч як людина, яка завжди може сказати, що стоїть за цією темою в медицині - медична наука, користь для людей чи бізнес? Я відмовив йому", – пояснив Комаровський.

"Я сказав - ні в яких депутатах немає сенсу, навіщо мені потрібні депутати? Я можу давати свої поради, тому ми зійшлися на посаді позаштатного радника... Про те, що я буду міністром, говорили всі, крім мене. Я в міністри не збирався", – зазначив він.

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