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"Класний кейс": Комаровський назвав головне досягнення Зеленського на посаді президента

17 октября 2021, 12:46

На думку відомого українського лікаря, основним досягненням української влади в період президентства Зеленського є цифровізація.

Комаровський
Комаровський назвав головне досягнення Зеленського на посаді президента / FACEBOOK.COM/UAKOMAR

Головним досягненням команди президента Володимира Зеленського за 2,5 роки при владі є цифровізація. Таку думку висловив відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський.

На питання, які успіхи можна відзначити за половину президентської каденції Зеленського, доктор відповів: "Цифровізацію однозначно. Це міністерство, мені здається, що Федоров (міністр цифрової трансформації – ред.) однозначно на своєму місці. Ось це класний кейс, все", – передає "Україна 24".

Коментуючи програму "Велике будівництво", Комаровський зазначив:

"Коли я як людина, яка регулярно мотається автомобілем між Харковом і Києвом, бачу, як будується ця дорога, мені хочеться сказати, що це круто і плюс. Але потім, напевно, за наступної влади ми зробимо аудит і дізнаємося, плюс це чи мінус. Може, за ці гроші можна було 10 доріг побудувати", – сказав він.

Комаровський також розповів, що свого часу Зеленський пропонував йому посаду міністра, а пізніше – піти в народні депутати, але медик відмовився.

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"Мої відносини з Володимиром Олександровичем абсолютно дружні... Коли Володимир Олександрович збирався в президенти, ми з ним зустрілися в Харкові. Я сказав, що завжди готовий підказати. Бути тим, хто радить, я однозначно можу... Володимир Олександрович мені телефонував, кликав у команду, кликав у міністри. Я сказав, що організація охорони здоров'я - це не моє, але я завжди можу бути поруч як людина, яка завжди може сказати, що стоїть за цією темою в медицині - медична наука, користь для людей чи бізнес? Я відмовив йому", – пояснив Комаровський.

"Я сказав - ні в яких депутатах немає сенсу, навіщо мені потрібні депутати? Я можу давати свої поради, тому ми зійшлися на посаді позаштатного радника... Про те, що я буду міністром, говорили всі, крім мене. Я в міністри не збирався", – зазначив він.

Зеленський і другий термін

  • Раніше Зеленський неодноразово зазначав, що планує бути на посаді президента тільки протягом одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.
  • Проте у січні 2021-го глава держави під час святкування свого дня народження повідав про свої амбітні плани йти на другий президентський термін. Про це він повідомив своєму найближчому оточенню.
  • У березні 2021-го голова фракції і політради партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявити, що монобільшість проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.
  • Нагадаємо, нові чергові президентські вибори в Україні мають відбутися у 2024 році.
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Володимир Зеленський цифрові технології Євген Комаровский
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