Кордон України та вихід військ з ОРДЛО: Єрмак сказав, що у "формулі Штайнмайєра" немає нічого поганого

Бойовики та іноземні війська мають бути виведені з Донбасу - Єрмак / УНІАН

"Формула Штайнмаєра" була узгоджена під час саміту лідерів Нормандського формату у Парижі у 2019 році. У ній немає жодних негативних моментів. Згідно з цим механізмом, вибори в окремих районах Донбасу повинні відбутися за законами України і під контролем ОБСЄ. На момент запуску виборчого процесу українсько-російська ділянка кордону вже повинна контролюватися Києвом, а бойовики та іноземні війська мають бути виведені. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У інтерв'ю Фокусу він розповів про те, що "формула Штайнмаєра" передбачає проведення виборів в окремих районах Донбасу повністю під контролем української влади. Легітимність виборів повинні підтвердити в ОБСЄ.

"У формулі Штайнмаєра немає нічого поганого"

"Щодо формули Штайнмаєра - вона була дійсно узгоджена в рамках Паризького саміту, і я не бачу в ній нічого поганого... звертаю увагу, що саме в цій формулі ключовий момент - легітимність виборів підтверджується ОБСЄ", - зазначив Єрмак.

За його словами, згідно з цією формулою, виборчий процес у ОРДЛО повинен реалізовуватися під контролем Києва, включаючи участь українських політичних партій, засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів. Безпеку повинні забезпечувати українські правоохоронці.

Кордон - Україні, а бойовики та іноземні війська мають вийти з Донбасу

Чиновник уточнив, що за такого сценарію і мови бути не може про будь-яких бойовиків або іноземні війська на Донбасі. На момент виборів захоплена наразі українсько-російська ділянка кордону повинна контролюватися Україною. Інакше безпеку політичного процесу забезпечити неможливо.

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"Жодних чужих бойовиків і тим більше іноземних регулярних військ там бути не може. І, звичайно, кордон на момент виборів вже повинен контролюватися урядом держави, яка проводить вибори. А інакше як забезпечити безпеку?"- підкреслив Андрій Єрмак.

"Формула Штайнмайера"

Формула Штайнамейера - це спеціальний механізм, спрямований на запуск других Мінських угод, які були підписані в лютому 2015 року. Згідно з цією ініціативою, тимчасовий особливий статус окремим районам Донбасу надається в день місцевих виборів на цих територіях. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відбулися, Верховна Рада ухвалює рішення про постійний особливий режим місцевого самоврядування у ОРДЛО.

читайте такожДіалог про плани України щодо Донбасу: у Зеленського оголосили про перемовини Києва з КремлемОбговорення "формули" стало резонансним в суспільстві, тому що в ситуації військового конфлікту Росії і України такий варіант реалізації Мінських угод може припускати не поступове врегулювання конфлікту, а одночасний запуск політичної частини і аспекту безпеки.

Позиція Києва полягає у тому, щоб вибори в окремих районах Донбасу відбулися тільки після того, як будуть вирішені питання безпеки. Йдеться, у тому числі, про виведення всіх іноземних військ і отримання контролю над кордоном.

Росія наполягає на тому, щоб "формула Штайнмаєра" була імплементована до виведення з Донбасу російських військ та інших незаконних збройних формувань.

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що у Києва є два варіанти щодо Донбасу: підключення до перемовин США або прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Другий варіант підтримують і на Заході.

Володимир Зеленський 15 грудня на полях саміту Східного партнерства провів низку зустрічі, серед яких – перемовини з канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери трьох країн домовилися про відновлення діалогу у рамках нормандського формату щодо Донбасу і забезпечення виконання паризьких домовленостей 2019 року.

Президент Росії Володимир Путін сказав, що Кремль може погодитися на нову зустріч в нормандському форматі у тому випадку, якщо Київ піде на реалізацію "Мінська".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна направила США, Росії, Франції та Німеччини план щодо Донбасу. За його словами, Штати вже прийняли рішення включитися у врегулювання російсько-українського конфлікту.