"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Президент звільнив свого помічника, радників та уповноважених президента.

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Зеленський анонсував нові кадрові рішення / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого помічника Сергія Шефіра, а також трьох радників - Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенко. Після цього він анонсував нові кадрові рішення у своєму відеозверненні.

Зеленський заявив, що нині триває перезавантаження державних інституцій.

"Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", - сказав Зеленський. відео дня

Хто такий Сергій Шефір? Сергій Нахманович Шефір (нар. 25 травня 1964, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, УРСР) – український державний посадовець, був першим помічником президента України Володимира Зеленського й відповідав за організацію щоденної роботи глави держави (звільнений 30 березня 2024 року), до цього – сценарист і продюсер, директор "Студії Квартал-95", пише Вікіпедія.

Звільнення посадовців Офісу президента України – що відомо

Нагадаємо, Зеленський 29 березня звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну. Так, з посади заступника керівника Офісу президента було звільнено Андрія Смирнова, який відповідав за судову та правову реформи – йому на заміну призначили Ірину Мудру, яка раніше працювала заступником міністра юстиції.

Також Зеленський указом звільнив з посади заступника глави Офісу президента Олексія Дніпрова. Його місце займе Олена Ковальська.

30 березня стало відомо про те, що Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників. Також указами президента були звільнені позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова і з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

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