"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого помічника Сергія Шефіра, а також трьох радників - Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенко. Після цього він анонсував нові кадрові рішення у своєму відеозверненні.
Зеленський заявив, що нині триває перезавантаження державних інституцій.
"Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", - сказав Зеленський.відео дня
Хто такий Сергій Шефір?
Сергій Нахманович Шефір (нар. 25 травня 1964, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, УРСР) – український державний посадовець, був першим помічником президента України Володимира Зеленського й відповідав за організацію щоденної роботи глави держави (звільнений 30 березня 2024 року), до цього – сценарист і продюсер, директор "Студії Квартал-95", пише Вікіпедія.
Звільнення посадовців Офісу президента України – що відомо
Нагадаємо, Зеленський 29 березня звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну. Так, з посади заступника керівника Офісу президента було звільнено Андрія Смирнова, який відповідав за судову та правову реформи – йому на заміну призначили Ірину Мудру, яка раніше працювала заступником міністра юстиції.
Також Зеленський указом звільнив з посади заступника глави Офісу президента Олексія Дніпрова. Його місце займе Олена Ковальська.
30 березня стало відомо про те, що Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників. Також указами президента були звільнені позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова і з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.
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