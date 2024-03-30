УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Ангеліна Підвисоцька
30 березня 2024, 23:26
Президент звільнив свого помічника, радників та уповноважених президента.
Зеленский
Зеленський анонсував нові кадрові рішення / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого помічника Сергія Шефіра, а також трьох радників - Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенко. Після цього він анонсував нові кадрові рішення у своєму відеозверненні.

Зеленський заявив, що нині триває перезавантаження державних інституцій.

"Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", - сказав Зеленський.

відео дня

Хто такий Сергій Шефір?

Сергій Нахманович Шефір (нар. 25 травня 1964, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, УРСР) – український державний посадовець, був першим помічником президента України Володимира Зеленського й відповідав за організацію щоденної роботи глави держави (звільнений 30 березня 2024 року), до цього – сценарист і продюсер, директор "Студії Квартал-95", пише Вікіпедія.

Звільнення посадовців Офісу президента України – що відомо

Нагадаємо, Зеленський 29 березня звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну. Так, з посади заступника керівника Офісу президента було звільнено Андрія Смирнова, який відповідав за судову та правову реформи – йому на заміну призначили Ірину Мудру, яка раніше працювала заступником міністра юстиції.

Також Зеленський указом звільнив з посади заступника глави Офісу президента Олексія Дніпрова. Його місце займе Олена Ковальська.

30 березня стало відомо про те, що Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників. Також указами президента були звільнені позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова і з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Офіс президента
Реклама

Головне за день

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

23:26 Політика
ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

22:54 Україна
РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

22:24 Україна
Всі головні новини

Популярне

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину 8044

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

Росіяни тиснуть до травня : Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою 3276

"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки 2979

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

Реалізація корейського сценарію 2765

Реалізація корейського сценарію

Останні новини

23:26

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

22:54

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

22:40

Рідкісні кадри: Ротару показала свою невістку

22:24

РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

22:13

Короля Чарльза ізолювали від інших членів королівської сім'ї

Путін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій БогдановПутін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій Богданов
21:47

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по житловому району

21:34

Камалія показала дорослих доньок-красунь

21:30

Загроза "блекауту" в Україні: де і на скільки відключають електроенергіюВідео

21:26

Сила вибуху неймовірно потужна: РФ уперше вдарила по Україні бомбою ОДАБ-1500

Реклама
20:36

Чому країни НАТО не збивають у себе ракети і "шахеди": пояснення експертів

20:31

Кому світить бронь та відстрочка: у Раді розкрили деталі законопроєкту про мобілізацію

20:21

Налетить скажений вітер: в Україні попереджають про небезпеку

19:28

ATACMS в Україні: генерал-розвідник назвав цілі для ударів ЗСУ

19:10

Скільки систем ППО Patriot можуть захистити одне місто УкраїниПогляд

19:06

Залишилося 2 села: РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки - BILD

18:33

"Усе можливо": у Парижі оцінили ймовірність перекидання військ в Україну

18:16

Гороскоп на квітень 2024 для Близнюків: віщий сон і таємний покровительВідео

18:08

Харків може опинитись у "кільці": експерт розказав підступний план ворога

17:28

"Встати на коліна перед РФ?": в ОП рознесли заклики щодо "заморозки війни"

17:15

Кого не можна цілувати 31 березня, щоб не було проблем: важливі прикмети дня

Реклама
16:42

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

16:15

Бійці ДПС вийшли на кордон із РФ і підняли прапор України у трьох населених пунктахВідео

15:55

Зрадниця Соломко видала пост українською мовою, де виправдалася за свою любов до РФ

15:20

ЗСУ пошматували росіян на півдні: десятки штурмовиків РФ підірвали разом із технікою

15:20

У Київській області активно посилюють оборону кордонів - ОВА

14:57

"Це буде найдієвіше": у Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ

14:35

Як дізнатися вік собаки по зубах і зовнішніх ознаках

14:05

Годзілліада і КінКонгдіссея: рецензія на фільм "Годзілла і Конґ: Нова Імперія"

14:02

Девід і Вікторія Бекхем влаштувалися на новій мегаяхті вартістю 20 млн доларів

13:57

У країн не вистачає грошей на закупку снарядів для України - Міноборони Естонії

13:44

РФ накопичує "Калібри": Коваленко пояснив, що можуть готувати окупанти

13:40

Гороскоп на квітень 2024 для Тельців: несподівана удача і прорив, але є й ризикиВідео

13:26

Український дизайнер розповів, як путіністка Повалій вкрала в нього сукню

12:59

Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

12:31

"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

12:29

Церковне свято 31 березня: що заборонено робити на святого Григорія

12:00

США передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал Маломуж

11:58

Гороскоп на квітень 2024 для Овнів: астролог назвала найскладніші дніВідео

11:33

Росіяни просунулись вперед в Донецькій області: в ISW розкрили загрози для ЗСУ

11:12

Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників: що відомо

Реклама
10:56

Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

10:42

Вся справа у кольорі: хитрий лайфхак, як посадити виноград біля стіни

10:33

Теракт у Підмосков'ї: експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізаціїВідео

10:31

Ці речі травмують: Могилевська розповіла, як виховує прийомних доньок

09:52

Росія потужно атакує енергетику України: Євлаш розкрив мету обстрілів навесні

09:48

РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

09:00

Московська церква видала заяву про "священну війну": в ISW розкрили риторику Кремля

09:00

Допомога при народженні дитини 2024: чи піднімуть суму до 384 тисяч

08:41

"Може передвіщати наступний удар": у ЗСУ звернули увагу на небезпечний момент нічної атаки

08:40

Чорніє срібло на шиї: що кажуть прикмети, а що - ювеліри

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти