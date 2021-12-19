Депутати голосуватимуть дистанційно - Стефанчук

Стефанчук вважає, що така форма голосування захистить парламент від небезпек, таких як пандемія COVID-19 або вторгнення Росії.
Після Нового року до Верховної Ради внесуть законопроект, який дозволить народним депутатам голосувати дистанційно. Тобто, законодавчі рішення будуть прийматися поза стінами парламенту.
За словами голови ВР Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер", у всіх парламентів Європи є міксована система голосування.
"Я нещодавно повернувся з Польщі і мені прикро було, що та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще два роки тому, була не сприйнята", — заявив спікер Ради.
Також він додав, що така форма голосування стане захистом для парламенту. Зокрема, від таких небезпек, як пандемія COVID-19 або вторгнення Росії.
"Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроектом, і думаю, він буде внесений після Нового року. Щоб ми мали запобіжник і не втратили керованість в державі, адже ризики зростають", - резюмував голова ВРУ.
Нагадаємо, в Україні ввели мінімальні податкові зобов'язання для власників земельних ділянок. Президент Володимир Зеленський схвалив рішення парламенту.
Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі. Законодавці кажуть, що мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків.
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