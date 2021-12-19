УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Депутати голосуватимуть дистанційно - Стефанчук

19 грудня 2021, 23:40

Стефанчук вважає, що така форма голосування захистить парламент від небезпек, таких як пандемія COVID-19 або вторгнення Росії.

Верховна Рада
Верховна Рада працюватиме Дистанційно / УНІАН

Після Нового року до Верховної Ради внесуть законопроект, який дозволить народним депутатам голосувати дистанційно. Тобто, законодавчі рішення будуть прийматися поза стінами парламенту.

За словами голови ВР Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер", у всіх парламентів Європи є міксована система голосування.

"Я нещодавно повернувся з Польщі і мені прикро було, що та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще два роки тому, була не сприйнята", — заявив спікер Ради.

Також він додав, що така форма голосування стане захистом для парламенту. Зокрема, від таких небезпек, як пандемія COVID-19 або вторгнення Росії.

"Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроектом, і думаю, він буде внесений після Нового року. Щоб ми мали запобіжник і не втратили керованість в державі, адже ризики зростають", - резюмував голова ВРУ.

Реклама

Нагадаємо, в Україні ввели мінімальні податкові зобов'язання для власників земельних ділянок. Президент Володимир Зеленський схвалив рішення парламенту.

Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі. Законодавці кажуть, що мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків.

Читайте також:

viber
Верховна Рада парламент голосование Руслан Стефанчук новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Депутати голосуватимуть дистанційно - Стефанчук». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ростиме, як на дріжджах: дешеве супер добриво для орхідей, яке є у кожного на кухніРостиме, як на дріжджах: дешеве супер добриво для орхідей, яке є у кожного на кухні Гороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіГороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - гроші Гороскоп на 2022 рік для Діви: доленосні події, шанс на кохання і вигідні можливостіГороскоп на 2022 рік для Діви: доленосні події, шанс на кохання і вигідні можливості Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажанняПривітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
01:18

Долар дорожче 28 гривень: українців попередили про різкий валютний стрибок

00:51

Прикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втратиВідео

19 грудня, неділя
23:59

Литва хоче передати Україні летальну зброюВідео

23:40

Депутати голосуватимуть дистанційно - СтефанчукВідео

Реклама
23:20

У Дніпрі 19-річний хлопець по-звірячому розправився зі своїм батьком

22:58

Протистояння НеАнгелів: Камінська назвала Смеюху "тупою" і заявила про труднощі в спілкуванніВідео

22:53

Морози будуть тріскучими недовго: в Україну увірветься несподіване потеплінняВідео

22:44

В Одесі спекли рекордний штолен

22:05

"Росія не прощає своїх дітей": викладачка університету Драгоманова плаче за Україною

21:49

Зброї вистачить: в РНБО розповіли про готовність до можливого вторгнення РФВідео

21:35

Всі будуть залучені в це питання: Данілов детально розповів про План оборони на випадок вторгненняВідео

20:58

Іноземці виводять мільярди з України: у Зеленського пояснили "втечу" інвесторів

20:54

Відключення SWIFT: у Росії кажуть, що переживуть, але в санкції не вірятьВідео

20:20

Делегація Когресу США відвідала УкраїнуВідео

19:53

В Україні розпочався новорічний "ялинкопад"Відео

19:47

Названо три знахідки, які принесуть неймовірну удачу і багатствоВідео

19:39

У Кривому Розі дівчина насильно заливала кішку пивом: справа дійшла до суду

19:30

Містер Ніхто і звати його НіякПогляд

19:12

Україна нарвалася на багатомільйонний штраф: зірвала передачу Ан-178 в ПеруВідео

Реклама
18:48

Аналітик назвав курс долара до кінця рокуВідео

18:44

Вовина тисяча: куди українці витрачають гроші за вакцинаціюВідео

18:35

"Нас обдурили": Україна вимагає компенсацію за відмову від ядерної зброїВідео

18:05

Під Києвом сталася масштабна ДТП: зіткнулися 5 автомобілівВідео

17:58

В РНБО розповіли про "невидиму" зброю України в боротьбі з РосієюВідео

17:19

"РФ розуміє тільки мову сили": Ярош запропонував розмістити в Україні ядерну зброюВідео

17:14

Під Черніговом депутат на смерть збив людину та втікВідео

17:04

"Хочу Україну і Північний полюс": канадська газета створила карикатуру на ПутінаВідео

16:27

В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежівВідео

15:53

Дружина футболіста збірної України блиснула ідеальними формами в крихітному бікіні

15:39

У ПЦУ запропонували скасувати піст на новорічні святаВідео

15:08

Холодна війна з Росією чи діалог: у Франції пригрозили Кремлю санкціямиВідео

14:49

Фейл року: журналістка епічно осоромилася в прямому ефіріВідео

14:38

"Назвемо по-молодіжному - мітбол": Тищенко запропонував інакше називати котлетиВідео

14:31

У Байдена є кілька тижнів, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну - CNNВідео

14:11

Українців попередили про хуртовину і різке похолоданняВідео

13:56

"Залишити без шопінгу в Парижі": німецька міністр оборони закликала посилити санкції проти Путіна

13:52

НАТО ніколи не піде на компроміс з Росією щодо України - СтолтенбергВідео

13:36

Платні пакети можуть дозволити не всі: киянка купила замороженого хека і забрала його в рукахВідео

12:48

Україна опинилася на восьмому місці у світі за кількістю емігрантівВідео

Реклама
12:40

Тягали за волосся і били в живіт: у Луцьку підлітки побили касира в супермаркетіВідео

12:39

На Дніпропетровщині багатодітна мати крала продукти в супермаркеті: як її покарав суд

12:33

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

11:58

У Польщі українець жорстоко зарізав чоловікаВідео

11:39

Потрапив у жорна долі: у Миколаєві обвалювальник м'яса впав у прес і загинув

11:39

Смачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилинВідео

11:35

Усе під контролем, Україна бачить територію РФ на 400 кілометрів углиб - ДаніловВідео

10:35

В Україні подорожчав популярний овочВідео

10:19

З 1 січня піти на пенсію 60-річним стане складніше: чиновники розповіли, що змінилося

10:10

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти