Депутати голосуватимуть дистанційно - Стефанчук

Верховна Рада працюватиме Дистанційно / УНІАН

Після Нового року до Верховної Ради внесуть законопроект, який дозволить народним депутатам голосувати дистанційно. Тобто, законодавчі рішення будуть прийматися поза стінами парламенту.

За словами голови ВР Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер", у всіх парламентів Європи є міксована система голосування.

"Я нещодавно повернувся з Польщі і мені прикро було, що та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще два роки тому, була не сприйнята", — заявив спікер Ради.

Також він додав, що така форма голосування стане захистом для парламенту. Зокрема, від таких небезпек, як пандемія COVID-19 або вторгнення Росії.

"Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроектом, і думаю, він буде внесений після Нового року. Щоб ми мали запобіжник і не втратили керованість в державі, адже ризики зростають", - резюмував голова ВРУ.

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Нагадаємо, в Україні ввели мінімальні податкові зобов'язання для власників земельних ділянок. Президент Володимир Зеленський схвалив рішення парламенту.

Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі. Законодавці кажуть, що мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків.

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