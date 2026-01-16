Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини

Наразі визначається доцільність переходу на дистанційну форму навчання.

Навчання в школах Тернополя / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити очне навчання в закладах освіти

Громади Тернопільщини повинні самостійно визначитись щодо формату навчання

Через наслідки ракетно-дронових атак країни-агресора Росії, які спричинили надзвичайну ситуацію державного рівня в електроенергетичній системі, Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити очне навчання в закладах освіти всіх рівнів - від дошкільних до закладів вищої освіти. Про це повідомили в Тернопільській ОВА.

Зокрема, директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома під час брифінгу сказала, що обласним ОВА доручено невідкладно вжити заходів, зважаючи на безпекову ситуацію в регіонах та рішення комісій з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За її словами, необхідно визначити доцільність переходу на дистанційну форму навчання, або продовження чи запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

"Тернопільська обласна військова адміністрація пропонує громадам ухвалити остаточні рішення щодо формату навчання до понеділка", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайний стан в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський говорив, що через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Він підкреслив, що наслідки російських ударів через погіршення погодних умов важкі.

"Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби та ДСНС працюють цілодобово для відновлення електропостачання та опалення", - наголосив глава держави.

Навчання в школах - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше в Тернопільській міській раді заявили, що у Тернополі навчання в закладах загальної середньої освіти відновиться з понеділка, 12 січня. Після зимових канікул школярі повернулися до очного формату.

Речниця КМВА Катерина Поп заявила, що у Києві всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти переведуть в режим дистанційного навчання. Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого.

Про джерело: Тернопільська ОДА (ОВА) Тернопільська обласна державна адміністрація — місцевий орган виконавчої влади в Тернопільській області, який діє на основі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і Типового регламенту та керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями КМ України, розпорядженнями і дорученнями голови ОДА, пише Вікіпедія.

