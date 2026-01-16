Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Освіта

Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини

Марія Николишин
16 січня 2026, 20:14
153
Наразі визначається доцільність переходу на дистанційну форму навчання.
Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини
Навчання в школах Тернополя / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити очне навчання в закладах освіти
  • Громади Тернопільщини повинні самостійно визначитись щодо формату навчання

Через наслідки ракетно-дронових атак країни-агресора Росії, які спричинили надзвичайну ситуацію державного рівня в електроенергетичній системі, Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити очне навчання в закладах освіти всіх рівнів - від дошкільних до закладів вищої освіти. Про це повідомили в Тернопільській ОВА.

Зокрема, директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома під час брифінгу сказала, що обласним ОВА доручено невідкладно вжити заходів, зважаючи на безпекову ситуацію в регіонах та рішення комісій з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

відео дня

За її словами, необхідно визначити доцільність переходу на дистанційну форму навчання, або продовження чи запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

"Тернопільська обласна військова адміністрація пропонує громадам ухвалити остаточні рішення щодо формату навчання до понеділка", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайний стан в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський говорив, що через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Він підкреслив, що наслідки російських ударів через погіршення погодних умов важкі.

"Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби та ДСНС працюють цілодобово для відновлення електропостачання та опалення", - наголосив глава держави.

Навчання в школах - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше в Тернопільській міській раді заявили, що у Тернополі навчання в закладах загальної середньої освіти відновиться з понеділка, 12 січня. Після зимових канікул школярі повернулися до очного формату.

Речниця КМВА Катерина Поп заявила, що у Києві всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти переведуть в режим дистанційного навчання. Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільська ОДА (ОВА)

Тернопільська обласна державна адміністрація — місцевий орган виконавчої влади в Тернопільській області, який діє на основі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і Типового регламенту та керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями КМ України, розпорядженнями і дорученнями голови ОДА, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь школы Тернопільська область новини Тернополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угоди

Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угоди

20:46Україна
Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

20:30Україна
"Машини почали врізатися одна в одну": син Кадирова потрапив у ДТП - ЗМІ

"Машини почали врізатися одна в одну": син Кадирова потрапив у ДТП - ЗМІ

19:46Світ
Реклама

Популярне

Більше
Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

Жінка залишила собаку вдома на 45 хвилин і ледь не заплакала, коли повернулась

Жінка залишила собаку вдома на 45 хвилин і ледь не заплакала, коли повернулась

Останні новини

22:02

Ідеальна вечеря: абсолютно новий рецепт запеченої картоплі

21:58

Як кіт насправді бачить свого господаря: незвичайні особливості зору пухнастих

21:37

Кейт Міддлтон зробила особисте зізнання про старшого сина

21:25

Водії часто помиляються: якою водою можна мити автомобіль взимку

21:12

"Довели": чому померла Дерюгіна насправді

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
20:46

Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угодиВідео

20:34

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: несподівана відповідь спеціаліста

20:33

До 8 годин поспіль: нові графіки відключень для Дніпра та області на 17 січняФото

20:30

Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

Реклама
20:27

Війська РФ зазнали колосальних втрат у боях за Куп’янськ: The Times розкрив цифри

20:22

Хто такий "шваґро" - тонкощі родинних зв'язків українців, які знають не всі

20:14

Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини

19:46

"Машини почали врізатися одна в одну": син Кадирова потрапив у ДТП - ЗМІ

19:27

Світла не буде по 15 годин: жорсткі графіки відключень на Львівщині на 17 січня

19:12

Неприємний сюрприз: українців чекає різкий ціновий стрибок на один із продуктів

19:10

Як приготувати ідеальну яєчню за 45 секунд без плити - лайфхак від шеф-кухаря

19:10

Путін бреше, в НАТО йому нічого не обіцялиПогляд

18:43

Клієнти Ощадбанку не можуть витратити "тисячу Зеленського": що кажуть у банку

18:40

"Буде дуже агресивний обстріл": РФ готує надзвичайно потужний удар по Україні

18:28

Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

Реклама
18:17

Чому китайці часто використовують число 666 та що воно означає насправді

18:15

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

18:11

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

17:48

Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

17:29

Таємний табір у Арктиці: європейські солдати готуються до війни з РФ - Politico

17:22

Не тріскається при заморозці: рецепт ідеального тіста для вареників і пельменів

17:16

Нові правила комендантської години: що тепер працюватиме цілодобово

16:52

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

16:43

Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

16:27

Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

16:25

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:13

Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

16:12

Найдовша нота і сенсація в Threads: як LELÉKA стали фаворитами НацвідборуВідео

16:12

Мають серйозні наміри: у ЗСУ сказали, на що націляться росіяни навесні

15:59

На Полтавщині вводять додаткові обмеження електроенергії - що зміниться

15:32

Павло Зібров зіграв у романтичній комедії: кого втілив співакВідео

15:24

Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

15:17

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:05

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

15:03

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

Реклама
15:01

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

14:54

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

14:45

До сьогодні в України не було ракет до систем ППО: тривожна заява Зеленського

14:19

План ЄС щодо членства України зіткнувся з потужним опором – FT

14:11

Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

13:59

У Києві всі університети переходять на дистанційку: як навчатимуться студенти

13:57

Ворожим БПЛА обламали крила: ВМС показали кадри розгромленого заводу в РФВідео

13:54

Як довго в Україні будуть морози та чи чекати на потепління - прогноз синоптикині

13:53

Не для краси: стюардеса пояснила, навіщо носить хустину на шиї під час роботи

13:39

Дрібний сніг і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти