Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини

Коротко:
- Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити очне навчання в закладах освіти
- Громади Тернопільщини повинні самостійно визначитись щодо формату навчання
Через наслідки ракетно-дронових атак країни-агресора Росії, які спричинили надзвичайну ситуацію державного рівня в електроенергетичній системі, Уряд ухвалив рішення тимчасово припинити очне навчання в закладах освіти всіх рівнів - від дошкільних до закладів вищої освіти. Про це повідомили в Тернопільській ОВА.
Зокрема, директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома під час брифінгу сказала, що обласним ОВА доручено невідкладно вжити заходів, зважаючи на безпекову ситуацію в регіонах та рішення комісій з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
За її словами, необхідно визначити доцільність переходу на дистанційну форму навчання, або продовження чи запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.
"Тернопільська обласна військова адміністрація пропонує громадам ухвалити остаточні рішення щодо формату навчання до понеділка", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайний стан в енергетиці
Президент України Володимир Зеленський говорив, що через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
Він підкреслив, що наслідки російських ударів через погіршення погодних умов важкі.
"Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби та ДСНС працюють цілодобово для відновлення електропостачання та опалення", - наголосив глава держави.
Навчання в школах - останні новини
Як повідомляв Главред, раніше в Тернопільській міській раді заявили, що у Тернополі навчання в закладах загальної середньої освіти відновиться з понеділка, 12 січня. Після зимових канікул школярі повернулися до очного формату.
Речниця КМВА Катерина Поп заявила, що у Києві всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти переведуть в режим дистанційного навчання. Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого.
Про джерело: Тернопільська ОДА (ОВА)
Тернопільська обласна державна адміністрація — місцевий орган виконавчої влади в Тернопільській області, який діє на основі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і Типового регламенту та керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями КМ України, розпорядженнями і дорученнями голови ОДА, пише Вікіпедія.
