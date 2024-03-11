Весняна прем’єра: телеканал Бігуді покаже турецький серіал "Заборонений плід"

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Заборонений плід - прем’єра на Бігуді / Пресслужба

У понеділок, 18 березня, о 20:00 на телеканалі Бігуді відбудеться телевізійна прем’єра турецького телесеріалу "Заборонений плід" (Yasak Elma).

Серіал, який вперше з’явиться на екранах українських телеглядачів уже незабаром, розповідає про людей з різного соціального та економічного статусу, яких пов’язала доля.

Серіал "Заборонений плід" розповідає історію двох головних героїнь, які намагаються знайти своє щастя, але їх долі завжди перетинаються на незвичайних обставинах. Перша героїня, Зейнеп Йилмаз, молода і прекрасна жінка, яка прагне досягти успіху в кар'єрі. Вона знаходить роботу секретарки у великій авіакомпанії, належній Алихану Ташдеміру, де переплітаються пристрасть, помста та цинічний розрахунок.

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Алихан Ташдемір, власник цієї авіакомпанії, — це талановитий бізнесмен і безжальний перфекціоніст. Він вимагає від своїх співробітників тільки те найкраще і завжди налаштований на результат. Зейнеп, зі своїм жвавим характером, виявляється не такою простою управлінською асистенткою, яку Алихан би хотів мати поруч. Вони постійно зіштовхуються, виникають конфлікти, але часом вони також примушені працювати разом для досягнення мети.

Серіал "Заборонений плід" розкриває багато тематичних елементів. Він досліджує складність роботи в корпоративній сфері, подолання внутрішніх конфліктів і становлення справжньої любові. Він також супроводжує глядачів через емоційні випробування та романтичні моменти, що робить його цікавим для всіх. Закручена турецька мелодрама про кохання та ворожнечу у світі великих грошей.

"Відчути емоційний затишок, хоч трохи відволіктися від реальності та відпочити — це один з запитів українських жінок на сьогодні. Створення такого простору— одна з головних задач телеканалу Бігуді. Ми віримо, що легкі, проникливі, емоційні та чутливі турецькі серіали -хороші помічники в цьому", — прокоментувала Іванна Найда, генеральна продюсерка телеканалу Бігуді.

Не пропустіть телевізійну премʼєру серіалу "Заборонений плід" з понеділка, 18 березня, по буднях о 20:00 на телеканалі Бігуді, а для зручності перегляду використовуйте платформу Київстар ТБ.

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