УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та серіали

Весняна прем’єра: телеканал Бігуді покаже турецький серіал "Заборонений плід"

Анна Підгорна
11 березня 2024, 16:54
Популярна стрічка із захопливим сюжетом - те, що треба для якісного відпочинку.
Заборонений плід - прем’єра на Бігуді
Заборонений плід - прем’єра на Бігуді / Пресслужба

У понеділок, 18 березня, о 20:00 на телеканалі Бігуді відбудеться телевізійна прем’єра турецького телесеріалу "Заборонений плід" (Yasak Elma).

Серіал, який вперше з’явиться на екранах українських телеглядачів уже незабаром, розповідає про людей з різного соціального та економічного статусу, яких пов’язала доля.

Серіал "Заборонений плід" розповідає історію двох головних героїнь, які намагаються знайти своє щастя, але їх долі завжди перетинаються на незвичайних обставинах. Перша героїня, Зейнеп Йилмаз, молода і прекрасна жінка, яка прагне досягти успіху в кар'єрі. Вона знаходить роботу секретарки у великій авіакомпанії, належній Алихану Ташдеміру, де переплітаються пристрасть, помста та цинічний розрахунок.

відео дня

Алихан Ташдемір, власник цієї авіакомпанії, — це талановитий бізнесмен і безжальний перфекціоніст. Він вимагає від своїх співробітників тільки те найкраще і завжди налаштований на результат. Зейнеп, зі своїм жвавим характером, виявляється не такою простою управлінською асистенткою, яку Алихан би хотів мати поруч. Вони постійно зіштовхуються, виникають конфлікти, але часом вони також примушені працювати разом для досягнення мети.

Серіал "Заборонений плід" розкриває багато тематичних елементів. Він досліджує складність роботи в корпоративній сфері, подолання внутрішніх конфліктів і становлення справжньої любові. Він також супроводжує глядачів через емоційні випробування та романтичні моменти, що робить його цікавим для всіх. Закручена турецька мелодрама про кохання та ворожнечу у світі великих грошей.

"Відчути емоційний затишок, хоч трохи відволіктися від реальності та відпочити — це один з запитів українських жінок на сьогодні. Створення такого простору одна з головних задач телеканалу Бігуді. Ми віримо, що легкі, проникливі, емоційні та чутливі турецькі серіали -хороші помічники в цьому", — прокоментувала Іванна Найда, генеральна продюсерка телеканалу Бігуді.

Не пропустіть телевізійну премʼєру серіалу "Заборонений плід" з понеділка, 18 березня, по буднях о 20:00 на телеканалі Бігуді, а для зручності перегляду використовуйте платформу Київстар ТБ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

18:32 Україна
У Словаччині запропонували повернути українців з обурливим поясненням

У Словаччині запропонували повернути українців з обурливим поясненням

17:50 Україна
Протестувальники в Польщі зупиняють автобуси і тримають українців: відповідь України

Протестувальники в Польщі зупиняють автобуси і тримають українців: відповідь України

17:38 Україна
Всі головні новини

Популярне

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті 14684

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря 5697

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

Хотів би віддати цю честь Росії : вперше в історії український фільм отримав Оскар 5311

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав Оскар

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану 3585

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану

Останні новини

18:47

Світ фантазій кличе: топ-7 найкращих фільмів у жанрі фентезі

18:46

Компанії, що внесли заставу за Пашинського, заборгували Міноборони 364 млн грн - експерт актуально

18:39

"Це зіграє на руку Путіну": Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну

18:32

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

18:26

Оцет не потрібен: як очистити чайник від накипу за 5 хвилин

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:24

Як прибрати прищі на обличчі в домашніх умовах: дієві поради

18:11

Треба покласти монети на стіл: примети 12 березня, які принесуть вам гроші

17:50

У Словаччині запропонували повернути українців з обурливим поясненням

17:47

РФ виробляє майже втричі більше снарядів, ніж США та ЄС для України – CNN

Реклама
17:46

Помилка, яку робить більшість: експерт назвав 5 засобів для миття, що псують підлогу

17:38

Протестувальники в Польщі зупиняють автобуси і тримають українців: відповідь України

17:35

У Путіна злякалися НАТО в Україні та побачили "небезпечну лінію"

17:26

Путіністка Лоліта тепер співає за їжу в РФ: з'явилися деталі

17:01

"Нічого окрім сліз та болю": Могилевська відреагувала на "Оскар" для "20 днів у Маріуполі"

16:54

Весняна прем’єра: телеканал Бігуді покаже турецький серіал "Заборонений плід"

16:44

"Темпи хороші": Зеленський - про створення потужних укріплень на фронті

16:28

WSJ: Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років

16:27

Про це знають одиниці: як знайти секретну гру в Інстаграм

16:18

Жодної капітуляції України: Столтенберг вказав Путіну жорстку умову перемовин

16:18

Скільки треба заробляти, щоб отримати бронь від мобілізації: відповідь нардепа

Реклама
16:15

Генсек НАТО назвав велику помилку Путіна: "Україна ще ближче до членства, ніж раніше"

16:15

"Підлога буде чиста та блискуча": жінка поділилась геніальним лайхаком

16:09

Люди з інвалідністю можуть отримувати повістки від ТЦК: в ЗСУ пояснили, для чого

15:57

"Про що він думав": у ФРН рознесли скандальні слова Франциска щодо "білого прапора"

15:55

Кейт Міддлтон зробила публічну заяву на тлі скандалу з її портретом

15:36

Алла Мазур розповіла, що її телеграм-акаунт зламали шахраї

15:33

Чому в супермаркетах завжди ставлять фрукти й овочі біля входуВідео

15:20

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

15:15

Денис Казанський. Маріупольці показали якість російського будівництваВідеоблоги

15:01

Чому пітніють долоні: поширені причини та способи вирішення проблеми

15:00

РФ закидає позиції "зброєю останньої надії": в ЗСУ зізнались, про що це свідчить

14:50

Росіян вибили в Чорному морі: у ГУР показали, як віджали "Вишки Бойка"Відео

14:45

Орхідеї пишно зацвітуть: фахівці розкрили, що необхідно додавати у водуВідео

14:42

В Україні підвищать вартість бензину і дизеля: на скільки зросте ціна

14:41

Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

14:29

"Втратимо країну": актриса Римма Зюбіна засудила деяких українців

14:22

Оптична ілюзія на перевірку уважності: за 13 секунд потрібно знайти загублений телефон

14:02

Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

13:52

"Заплатили страшну ціну": Зеленська висловилася про перемогу України на ОскаріВідео

13:50

У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

Реклама
13:45

"Бояться запаху": чим обробити місце, щоб кіт не гадив у будинкуВідео

13:39

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

12:54

Як зробити черствий хліб м'яким: Клопотенко показав трюк, який допоможе всім

12:45

"Відверта капітуляція": у ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот

12:36

Потужний удар десантників ЗСУ: колону РФ спалили й добили дронами з артилерієюВідео

12:34

"Обличчя приклеїли": Кейт Міддлтон запідозрили у брехні

12:28

Безпілотники атакували важливий арсенал з боєприпасами у РФ - ЗМІ

12:23

Експерт показав трюк із тюльпанами, який продовжить їхнє життя до двох тижнів

12:08

Оскар-2024: Джон Сіна вийшов на сцену голим для оголошення переможцяВідео

12:07

Побудували середньовічне кільце оборони: ЗМІ назвали місто, де ЗСУ буде дуже складно

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти