"У тебе очі лисиці, у мене хода вовча": рецензія на мультфільм "Поганці"

"Поганці" / Universal Pictures

У залитому сонцем бетонному мегаполісі за типом Лос-Анжелеса процвітає банда мерзотників, яка потрошить місцеві банки і завжди йде від погонь крізь кордони, крізь вогонь. Керує їй чудовий гонщик Вовчук, а його поплічники - вічно похмурий змій і зламувач сейфів Гадський, багатонога хакерша Тарантула, майстер перевтілень і перегравання Акуляк і досвідчений бойовик Піраньо. Але одного разу під час "злочину століття" Вовчук підводить команду, вони опиняються в наручниках, але в останній момент губернаторка-лисиця Діана Хвостенко вирішує віддати їх на поруки і перевиховання професору-хом'яку Мармеладу - багатію і філантропу. Той стверджує, що зможе зробити із закоренілих злочинців порядних членів суспільства.

Справи студії DreamWorks Animation, колись лідера і локомотива ринку 3D-анімації в останні роки йшли, прямо скажемо, не блискуче - блокбастерів, порівнянних за потужністю і зборами зі "Шреком" або "Мадагаскаром" у них не з'являлося давно, в той час, як конкуренти по типу Pixar або Illumination (франшиза "Нікчемний я") встигли відірватися далеко-далеко. Тому "Поганці" спочатку виглядав досить-таки відчайдушним експериментом - для аніматора П'єра Перифеля цей мульт став дебютом, а основою для фільму стала серія дитячих книжок, маловідомих за межами США. Ще й сеттинг був обраний, скажімо так, для дитячої 3D-анімації не самий перевірений - "фільм-пограбування".

читайте такожУ піке - прямо з мертвої петлі: рецензія на фільм "Топ Ган: Меверік"

Проте експеримент вдався просто-таки відмінно. Сюжет у фільмі просто-таки б'є ключем, не зупиняючись ні на хвилину, анімація, зроблена в дусі недавнього мультблокбастера "Людина-павук: через всесвіти", виглядає приголомшливо. Ну а для любителів жанру "фільм-пограбування" тут розсипана маса відсилань - від очевидних за типом содербергівських "11 друзів Оушена" до зовсім нішевих на кшталт старого "Пограбування по-італійськи" з Майклом Кейном. А дітям точно і напевно сподобаються простий і нехитрий гумор разом з яскравим дизайном персонажів.

Не можна не сказати про традиційно сильний і зірковий український дубляж, який особливо буде приємний для фанатів українського телебачення нульових. Бо Вовчука дублює Сергій Притула, Мармелада - Олександр Педан, губернаторку Хвостенко - Лілія Ребрик. Ну і зірці "друзів Оушена" Джорджу Клуні напевно сподобалося б, як його прізвище обіграли українські локалізатори.

Підсумовуючи, мультфільм "Поганці" вийшов дуже (хай вибачать читачі за цей неологізм) "розкрутним" - і напевно допоможе українцям і їх дітям у важкі воєнні часи хоча б трохи розслабитися і зняти з себе напругу.

читайте також"Приходить перше кохання, коли тобі всього п'ятнадцять": рецензія на фільм "Лакрична піца"