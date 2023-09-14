"Культурний код. Запрограмовані на вбивство": як культура впливає на суспільство

1+1 Україна покаже документальний проєкт про "програмування" цілих країн через різноманітні культурні явища.

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Культурний код. Запрограмовані на вбивство на 1+1 Україна / Прес-служба

Цієї неділі, 17 вересня, о 23:30 на телеканалі 1+1 Україна покажуть документальний проєкт "Культурний код. Запрограмовані на вбивство". Автори проєкту розберуться, як культура впливає на долі цілих народів та перетворює одних на сильні, перспективні держави, а інших – на деградуючі диктатури.

Не тільки пропаганда формує особистість, а і казки, колискові та інші культурні надбання нації. Документальний проєкт досліджує аспекти культури, які щоденно оточують нас. Розглядається культура спілкування в сім'ї, телевізійні програми і серіали, які ми переглядаємо, а також музику, яку ми постійно слухаємо.

Аби зʼясувати, як саме культурні явища впливають на мозок – які з них пригнічують його активність, а які навпаки – спонукають, у фільмі проведуть експеримент. Дослідники зберуть групу людей і за допомогою аудіо- та відео-контенту спостерігатимуть за тим, як реагує їхній мозок і може змінюватись поведінка, в залежності від споживання контенту.

відео дня

До роботи над документальним проєктом "Культурний код. Запрограмовані на вбивство" долучились психологиня Анна Кушнерук і перший нейропсихолог-науковець України Богдан Ткач. Крім того, глядачі почують думки міжнародних експертів – хорватської письменниці Славенки Дракуліч, яка роками досліджує воєнні злочини в Гаазі, та відомого британського нейропсихолога Девіда Льюїса.

Не пропустіть документальний проєкт "Культурний код. Запрограмовані на вбивство" цієї неділі, 17 вересня, о 23:30 на телеканалі 1+1 Україна.

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