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До дня пам’яті Чорнобильської трагедії 1+1 Україна покаже документальний фільм "Розщеплені на атоми"

Анна Підгорна
25 квітня 2023, 14:16 оновлено 25 квітня, 14:16
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Дві сюжетні лінії, безліч інтерв'ю з очевидцями та одна болісна трагедія.
Документальний фільм "Розщеплені на атоми" на 1+1 Україна
Документальний фільм "Розщеплені на атоми" на 1+1 Україна / Прес-служба

26 квітня, у день пам’яті Чорнобильської трагедії, о 22:50 на телеканалі 1+1 Україна покажуть документальну драму "Розщеплені на атоми". Фільм містить документальні кадри, які були зняті в зоні відчуження, місті Прип'ять, в безпосередній близькості до атомного реактора, а також художню реконструкцію подій тих часів. Автором фільму є журналістка та телеведуча Світлана Усенко.

Очевидці та учасники трагічних подій розкажуть про те, що насправді відбувалося під час катастрофи в перші дні ліквідації. Авторам фільму вдалося отримати унікальні матеріали судової справи щодо розслідування причин Чорнобильської катастрофи, які зберігалися в росії. Крім того, директор Чорнобильської АЕС вперше після багатьох років мовчання погодився на розмову з журналістами.

Також стрічка розповість історію Людмили Ігнатенко, чий чоловік був одним з перших ліквідаторів пожежі на ЧАЕС. Через події тієї ночі жінка втратила все – коханого чоловіка, новонароджену дитину та дах над головою. Історія Людмили через декілька років після виходу драми "Розщеплені на атоми" на екрани лягла в основу культового серіалу "Чорнобиль" на HBO. Інша сюжетна лінія розповідає про родину Калугіних – одну з тисяч подібних родин, які залишають помешкання у Прип'яті ще не розуміючи, що їхнє життя змінилось назавжди, а шляху назад не буде ніколи.

відео дня

Картина "Розщеплені на атоми" отримала премію "Телетріумф" у номінації "Документальний фільм/серіал", "Дизайн програми", "Режисер документального фільму/серіалу".

Не пропустіть фільм "Розщеплені на атоми" 26 квітня о 22:50 на телеканалі 1+1 Україна.

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