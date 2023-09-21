"Чат війни. Мощун": як селище під Києвом стало щитом столиці на початку війни

1+1 Україна покаже документальний фільм на основі історій жителів селища, які пережили наступ окупанта.

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"Чат війни. Мощун" - документальний фільм від 1+1 Україна / Прес-служба

У п’ятницю, 22 вересня, о 21:45 телеканал 1+1 Україна покаже документальний фільм про невеличке селище Мощун під Києвом, де українські воїни більше аніж два тижні стримували російську армію, зокрема елітні підрозділи десантних військ російської федерації та морську піхоту у важких боях.

Мощун став одним із форпостів який зупинив російські окупаційні війська на підступах до Києва. Стрічка розповідає історії цивільних, які на початку повномасштабного вторгнення мешкали в селищі Мощун.

Битва за Мощун - одна з найзапекліших битв під час оборони Києва. Мощун був стратегічно важливою позицією для окупантів, оскільки взявши його, вони могли вийти на Київ. Після підриву українськими військовими мосту через річку Ірпінь, наші позиції вздовж берега річки утримувало 80 чоловік з 72 ОМБр. Через запеклий опір з боку української армії, окупанти почали бити градами по цивільним.

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"Чат війни. Мощун" - документальний фільм від 1+1 Україна / Прес-служба

У документальному фільмі мешканці Мощуна розкажуть про жахи, які їм довелось пережити під час наступу, про те, як люди гуртувались для того, аби вижити. Очевидці поділяться власними історіями та покажуть, як зараз виглядає село під Києвом, в якому майже нікого не залишилось.

Дивіться документальний проєкт "Чат війни. Мощун" цієї пʼятниці, 22 вересня о 21:45 на телеканалі 1+1 Україна.

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