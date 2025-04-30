Вінтажний ребус для надрозумів: знайдіть хитру кішку в майстерні за 5 сек

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/vintazhnyy-rebus-dlya-sverhrazumov-naydite-hitruyu-koshku-v-avtomastersoy-za-5-sek-10660316.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Перед вами картинка, на якій зображено складання старовинного автомобіля. Схоже на автомайстерню в повному безладі: з болтами, шестернями, проводами, шинами та інструментами, розкиданими по всьому приміщенню. Але ця автомайстерня - ідеальне місце для укриття кішки.

Так, кішка спритно сховалася в цьому магазині автозапчастин. Отже, ось завдання: знайдіть кішку за 5 секунд! Час пішов!

відео дня

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ця оптична ілюзія настільки складна, що вам знадобиться не одна спроба, щоб відсканувати це зображення і виявити хитру кішку.

Це радше візуальний тест, ніж проста головоломка з картинками. У вас є п'ять секунд, щоб знайти її!

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти кішку за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти кішку, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб поліпшити свої навички спостереження.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред