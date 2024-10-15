Оцет може стати головним ворогом: що ніколи не можна чистити цим продуктом

Оцет не підходить для всіх типів поверхонь, оскільки він може пошкодити їх.

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Деякі предмети в домі краще не відчищати оцетом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

Оцет є популярним засобом для прибирання завдяки своїм природним кислотним властивостям, які роблять його ефективним у різних ситуаціях. Завдяки кислотності, оцет добре справляється з жирними плямами та відкладеннями накипу.

Його часто використовують для очищення, однак, як застерігає експерт з прибирання Хейлі Бекнел, оцет має свої обмеження і може завдати шкоди певним речам у вашому домі, пише Southern Living.

Стільниці

Оцтова кислота може пошкодити деякі поверхні, тому її не рекомендують використовувати для очищення каменю, як-от мармуру, граніту або вапняку, пояснює Бекнел. Вона зазначає, що кислота в оцті може не лише зменшити блиск каменю, але й поступово руйнувати герметик, через що поверхня стане більш вразливою до плям та забруднень.

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Електронні пристрої

Хоча може здаватися, що оцет швидко очистить екран ноутбука або планшета від мікробів, насправді він може пошкодити захисне покриття. Натомість краще використовувати спеціальні засоби для електроніки або протирати екран сухою мікрофібровою тканиною.

Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

Дерев'яні підлоги

Деякі види підлог не витримують дії оцту через його високу кислотність, особливо це стосується дерев'яних поверхонь. Бекнел каже, що чищення дерев'яних підлог оцтом — поширена помилка, яка з часом може призвести до руйнування як деревини, так і її покриття. Для догляду за дерев'яними підлогами існує багато спеціальних засобів, і неважко знайти той, який підійде саме вам.

Вощені меблі

Як і у випадку з дерев’яними підлогами, використання оцту для вощених меблів не рекомендується. Він може пошкодити воскове покриття і зруйнувати ваші улюблені антикварні меблі. Для догляду за такими меблями краще використовувати поліроль, а для лози — просту суміш мила і води.

Алюмінієвий і чавунний посуд

Уникайте використання оцтових засобів для алюмінієвих та чавунних сковорідок. Кислота може взаємодіяти з цими матеріалами, руйнуючи алюміній і захисне покриття чавуну, що сприяє появі іржі. Для очищення алюмінієвого посуду достатньо мила і води.

Де використовують білий оцет? Білий оцет часто використовують як побутовий засіб для чищення. З метою безпеки та щоб уникнути пошкодження поверхонь, що очищаються, рекомендується розбавляти його водою. Оскільки оцет кислий, він може розчиняти мінеральні відкладення на склі, кавоварках та інших гладких поверхнях. Він також ефективно очищує нержавіючу сталь та скло. Оцет можна використовувати для полірування міді, латуні, бронзи або срібла. Це чудовий розчинник для очищення епоксидної смоли, а також жувальної гумки на цінниках типу наклейок, пише Вікіпедія.

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