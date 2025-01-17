Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест для найспостережливіших: знайдіть газету в парку за 5 секунд

Віталій Кірсанов
17 січня 2025, 10:13
39
Швидке виявлення прихованих зображень на картинках з оптичними ілюзіями свідчить про високу спостережливість і гостроту розуму.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Сьогоднішнє зображення оптичної ілюзії не є винятком - це гра, покликана виявити, наскільки швидко ви можете обробляти візуальну інформацію, пише Jagranjosh.

Якщо у вас гострий зір і гострий розум, ви зможете впоратися з цим завданням.

Готові перевірити свій інтелект і увагу до деталей?

відео дня

Знайдіть заховану газету на цій картинці з оптичною ілюзією всього за 5 секунд. Чи зможете ви це зробити?

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Якщо ви зможете швидко виявити газету, то, найімовірніше, у вас чудове візуальне сприйняття та виняткові навички спостереження.

Не можете знайти газету? Не хвилюйтеся - оптичні ілюзії створені для того, щоб збити з пантелику навіть найгостріші уми.

Уважно розгляньте кожен куточок зображення. Газета спритно замаскована!

Не знайшли її? Прокрутіть сторінку вниз, щоб знайти відповідь, але спочатку постарайтеся зробити все можливе!

Все ще шукаєте? Не хвилюйтеся. Ми поділилися відповіддю нижче. Газета спритно лежить на лавці.

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

10:34Синоптик
"РФ просто не витримає": Захід зацікавлений у перемозі України – генерал-майор СБУ

"РФ просто не витримає": Захід зацікавлений у перемозі України – генерал-майор СБУ

10:00Україна
Мають перевагу: окупанти зруйнували частину позицій ЗСУ під Покровськом

Мають перевагу: окупанти зруйнували частину позицій ЗСУ під Покровськом

09:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Україну атакує рання весна: названо дату різкого потепління

Україну атакує рання весна: названо дату різкого потепління

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Бикам - негатив, Щурам - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Бикам - негатив, Щурам - суперечки

В Україну йдуть морози до -10: синоптики назвали найхолодніші дні

В Україну йдуть морози до -10: синоптики назвали найхолодніші дні

Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

Останні новини

11:03

Війна буде довшою: Світовий банк зробив негативний прогноз щодо економіки України

10:53

На заступника керівника Одеської облпрокуратури Раковича відкрили кримінальну справу - рішення ВАКС

10:34

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

10:33

Чим відрізняється рафінована олія від нерафінованої: на якій не можна смажити

10:25

До чого ж він смачний: салат, який змітають завжди першим - рецептВідео

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
10:13

Тест для найспостережливіших: знайдіть газету в парку за 5 секунд

10:05

Чого Україні чекати від Трампа: нардеп оцінив перспективуВідео

10:00

"РФ просто не витримає": Захід зацікавлений у перемозі України – генерал-майор СБУВідео

09:44

Мають перевагу: окупанти зруйнували частину позицій ЗСУ під Покровськом

Реклама
09:32

Шарм і харизма: топ-5 найкрасивіших чоловіків за знаками зодіаку

09:08

Найефективніша: дієтологи визначили дієту №1 у 2025 році

09:07

Росіяни збунтувалися проти путіністки Лоліти Мілявської - що сталося

08:44

Офіційно: Нетаньяху підтвердив підписання угоди Ізраїлю з ХАМАС

08:39

Українські військові просунулися на Курщині: в ISW розповіли подробиці

08:10

Хто друзі Трампа в Україні?Погляд

08:08

Антоніна Хижняк розповіла про розлучення з чоловіком - деталі

07:48

До середини квітня військовий контингент КНДР на Курщині може бути знищено - ISW

07:10

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

06:52

Покровськ усе ближче: армія РФ окупувала ще три населені пункти - DeepState

06:10

Росія "відстрілялася" навіть не на повну потужність: що сталосяПогляд

Реклама
05:58

Гороскоп на завтра 18 січня: Дівам - шалені веселощі, Терезам - прибуток

05:30

Чому не можна казати "колеги по роботі": якої помилки варто уникатиВідео

05:05

Яке сьогодні свято 17 січня 2025 року: що не можна говорити у цей день

04:34

Для Придністров'я: Москва розглядає можливість купівлі газу в Європі - ЗМІ

03:58

Чи вступлять треті країни у війну РФ і України: Ягун розкрив усі нюансиВідео

03:30

Навіщо водії вивертають колеса автомобіля на парковці: неочікувана причина

02:30

Сценарій поступки територій РФ: дипломат про можливий формат завершення війни

02:04

Подає несподіваний сигнал: чому кіт виляє хвостом коли його гладять

01:56

Чому на перехресті важливо тримати колеса автомобіля прямо: знають не всі

01:30

Брав у жінки гроші під розписку: у Тімми перед смертю були проблеми з фінансами

01:03

РФ атакує Україну ударними дронами: куди летять "Шахеди"

01:00

Не всі господарі коли-небудь здогадувались: чому собаки піднімають брови

00:30

Налчаджиоглу після двох розлучень засвітив, чим приманює дівчат

00:10

Британія зіграє "повну роль": Стармер зробив заяву про миротворців в Україні

00:09

Сирський представив Альянсу стратегію ЗСУ на 2025 рік - деталі

16 січня, четвер
23:25

Тепер офіційно: Джессіка Альба оголосила про розлучення

23:06

В Часовому Яру росіяни ховаються в трубах каналу: в ЗСУ назвали причину

23:05

"Це невимовний біль": у родині Камалії сталося горе

23:04

Про оточення зараз не йде мова: в ЗСУ розповіли, яка ситуація в Покровську

22:30

Моторошна ДТП у Вінниці: 22-річний водій збив двох дівчат на пішохідному переході

Реклама
22:21

Алла Пугачова прийняла важливе рішення щодо родичів - деталі

22:09

Після масштабної пожежі: один з найбільших НПЗ РФ зупинив половину потужностей

22:00

100-річна угода з Британією та "сюрприз" для Путіна: головні новини України (дайджест)

22:00

"Зробили ще одну операцію": брат Макса Неліпи розповів про стан воїна

21:57

"Тримається на чесному слові": дружина Мірошниченка загриміла в лікарню - причина

21:43

Врятує від неприємностей: чому не можна залишати кришку унітаза відкритою

21:31

"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі сторічної угоди з Британією

21:19

На які рішучі кроки може піти Трамп заради України: дипломат відповів

21:15

"Гірше ніж втрата територій": в Раді пояснили наслідки програшу України у війніВідео

21:15

Розчарування автомобілістів: ТОП-12 найбільш невдалих автомобілів - антирейтинг

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти