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Супертест на IQ: знайдіть трьох крокодилів серед драконів за 5 секунд

Віталій Кірсанов
28 травня 2025, 05:00
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Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній головоломці замаскувалися три крокодила серед драконів. У вас буде всього 5 секунд, щоб вирішити цю головоломку. Ця головоломка - ваш шанс довести, що у вас виняткові IQ, увага до деталей та інтелектуальні здібності. Готові?

У цій головоломці представлені десятки драконів у зеленому. У кожного з них своя зачіска. Але це ще не все. На вас чекає складне випробування. Три хитрих крокодила замаскувалися в цьому натовпі драконів. Ваше завдання: виявити всіх трьох крокодилів за 5 секунд.

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головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Використовуйте свою спостережливість, щоб розгадати цю головоломку з картинками за відведений час.

Ця головоломка перевірить вашу зосередженість, розпізнавання образів, терпіння та увагу до деталей.

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти крокодилів за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти крокодилів, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб покращити свої навички спостереження.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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