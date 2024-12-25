Впораються лише одиниці: знайти місяць у кексах за 7 секунд зможуть не всі

Головоломки розширюють навички людей розв'язувати різні проблеми та розвивають когнітивні здібності.

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Уважно подивіться на картинку / Фото: Jagranjosh

У вас орлиний зір і гострий розум? Давайте перевіримо!

Чергова головоломка від Jagranjosh перевірить ваші візуальні навички та інтелект.

На цій картинці можна побачити партію свіжоспечених кексів. На всіх кексах зверху є зоряний дощ. Але на одному з кексів на додаток до зірок є ще й місяць.

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Чи зможете ви знайти цей кекс, що відрізняється від усіх, за 7 секунд?

Уважно подивіться на зображення, місяць майстерно прихований.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Вітаємо тих читачів, які вирішили головоломку. У вас чудовий зір і високий рівень інтелекту.

Тепер давайте перевіримо відповідь, подану нижче. Кекс із місяцем обведений червоним кружком.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

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