Впораються лише одиниці: знайти місяць у кексах за 7 секунд зможуть не всі

У вас орлиний зір і гострий розум? Давайте перевіримо!
Чергова головоломка від Jagranjosh перевірить ваші візуальні навички та інтелект.
На цій картинці можна побачити партію свіжоспечених кексів. На всіх кексах зверху є зоряний дощ. Але на одному з кексів на додаток до зірок є ще й місяць.
Чи зможете ви знайти цей кекс, що відрізняється від усіх, за 7 секунд?
Уважно подивіться на зображення, місяць майстерно прихований.
Вітаємо тих читачів, які вирішили головоломку. У вас чудовий зір і високий рівень інтелекту.
Тепер давайте перевіримо відповідь, подану нижче. Кекс із місяцем обведений червоним кружком.
Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.
Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.
А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- Різдвяний ребус: знайдіть ельфа, що сховався, за 5 секунд
- Тест на IQ із головоломкою: тільки 1% людей можуть знайти краватку-метелика за 5 секунд
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