Впораються обрані: знайдіть відмінності в картинках із принцесами за 15 сек

Головоломки відмінно підходять для перевірки вашої уважності та спостережливості, пише jagranjosh.
Чи володієте ви відмінними навичками спостереження? Давайте дізнаємося!
На зображенні зображена принцеса, що стоїть біля палацу.
Хоча на перший погляд ці два зображення виглядають однаковими, але це не так. Між двома картинками є три відмінності. Чи зможете ви знайти відмінності між картинками за 15 секунд?
Ваш час починається просто зараз!
Щоб розрізнити два зображення, уважно подивіться на них.
Якщо знайти одну або дві відмінності нескладно, то пошук усіх відмінностей вимагає відмінної уваги.
Ви помітили всі відмінності? Якщо - так, то у вас чудові навички спостереження.
Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, варто ще потренуватися. А тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.
Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.
А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- Різдвяний ребус: знайдіть ельфа, що сховався, за 5 секунд
- Тест на IQ із головоломкою: тільки 1% людей можуть знайти краватку-метелика за 5 секунд
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