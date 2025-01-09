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Впораються обрані: знайдіть відмінності в картинках із принцесами за 15 сек

Віталій Кірсанов
9 січня 2025, 18:50
54
Непросто буде відшукати всі відмінності за рекордно малу кількість часу.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки відмінно підходять для перевірки вашої уважності та спостережливості, пише jagranjosh.

Чи володієте ви відмінними навичками спостереження? Давайте дізнаємося!

На зображенні зображена принцеса, що стоїть біля палацу.

відео дня

Хоча на перший погляд ці два зображення виглядають однаковими, але це не так. Між двома картинками є три відмінності. Чи зможете ви знайти відмінності між картинками за 15 секунд?

Ваш час починається просто зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Щоб розрізнити два зображення, уважно подивіться на них.

Якщо знайти одну або дві відмінності нескладно, то пошук усіх відмінностей вимагає відмінної уваги.

Ви помітили всі відмінності? Якщо - так, то у вас чудові навички спостереження.

Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, варто ще потренуватися. А тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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