Впорається тільки надрозум: знайдіть 5 захованих гаманців у магазині за 11 сек

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/spravitsya-tolko-sverhrazum-naydite-5-spryatannyh-koshelkov-v-magazine-za-11-sek-10639391.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

На цій картинці з оптичною ілюзією читачам представлена сцена з магазину спортивного одягу. На перший погляд, картинка здається типовою для подібних магазинів, але суть полягає в тому, щоб знайти п'ять захованих гаманців у цьому магазині.

Це випробування перевірить межі ваших візуальних навичок. Експерти припускають, що люди, які можуть розв'язувати такі головоломки з оптичними ілюзіями, мають прекрасні навички спостереження. Вони також припускають, що регулярна практика розгадування оптичних ілюзій загострює когнітивні здібності.

відео дня

Це складна головоломка, і якщо вам вдасться розв'язати її за 11 секунд, ви станете світовим рекордсменом! Тепер встановіть секундомір на 11 секунд і починайте.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

У вас першокласні навички спостереження, якщо вам вдалося виявити всі п'ять захованих гаманців протягом 11 секунд.

Не хвилюйтеся, якщо у вас не вийшло. Більшість людей не зможуть зробити це протягом 11 секунд. Вам потрібно більше практикуватися в таких головоломках, щоб підвищити свою швидкість і здатність знаходити заховані предмети.

П'ять гаманців заховані в п'яти різних місцях на зображенні та позначені червоними кружками.

Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред