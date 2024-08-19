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Озонотерапія для краси волосся: експерт "рознесла" популярну процедуру

Даяна Швець
19 серпня 2024, 19:02
75
"Озонотерапія" - чи не найпопулярніша процедура в салонах краси зараз. За її допомогою обіцяють лікування випадіння та активацію росту волосся.
волосы, парикмахер
Процедура корисна лиш на перший погляд / колаж: Главред, фото: pexel

Салони краси в Україні обіцяють лікування випадіння та активацію росту волосся за допомогою процедури, яка має назву "озонотерапія".

Однак, як виявляється, вона може мати і шкідливі, непоправні наслідки для організму.

Що таке озонотерапія

Озонотерапíя — метод лікування із застосуванням озону, отриманого за допомогою медичного озонатора з кисню у терапевтичних концентраціях.
Озонотерапія відноситься до заходів з нетрадиційної медицини.
Історія озонотерапії почалася в 19 столітті.
Слід пам'ятати, що озон токсичний і несе небезпеку при вдиханні і внутрішньовенному застосуванні.
Озонотерапію дуже часто пропонують як альтернативну медицину для лікування різних хвороб, в тому числі раку, але на сьогодні відсутні будь які дослідження, які б могли підтвердити ефективність цього методу, зазначає Вікіпедія.

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Скільки коштує озонотерапія?

Ціна, до речі, теж не маленька. Коштує озонотерапія від 600 грн.

Що начебто лікує озонотерапія?

Як розповідають популярні салони, в основу процедури для волосся покладено цілющі властивості медичного озону, а саме імуномодулюючу, протизапальну, регенеруючу дію.

Як діє озон на організм людини?

Однак експертка по волоссю та перукар Руслана Бєла розвінчала користь "озонотерапії" на своїй сторінці в Instagram.

"Згадуємо географію, згадуємо, що користь озонового шару для людини в тому, що він огортає земну кулю та захищає її від знищуючої дії ультрафіолетових променів, щоб ми не згоріли. Ну і завдяки озону небо блакитне. Саме цим і маніпулює бьюті індустрія: ми чули зі школи, що озон - це позитивно, тому і наживка озонотерапії "заковтується" клієнтом", - повідомила Руслана.

Хто така Руслана Бєла

Руслана Бєла - перукар-стиліст міжнародного рівня з більш ніж 29-річним досвідом роботи в б'юті-індустрії, працює з українськими зірками.

Топ-колорист академії Loreal, авторка семінару "Про що мовчать в салонах краси".

Допомагає орієнтуватися у так званих "ритуалах краси" і не витрачати гроші на непотрібні процедури та догляд, зазначає РБК.

За словами експертки, озон - це модифікація кисню, котрий є сильним окисником, отруйним для людини.

Як проходить озонотерапія?

Озонотерапія передбачає апаратне внутрішньовенне крапельне введення фізіологічного розчину, збагаченого озоном. Його отримують при пропущенні озоно-кисневої суміші через ємність з фізіологічним розчином, безпосередньо перед самою процедурою.

Руслана Бєла пояснює, що, якщо в шкіру голови ввести надмірну кількість озону, це може мати непоправні наслідки.

Результат вас не порадує - замість чарівної дії на волосся, ви отримаєте "в подарунок" тотальне пошкодження волосяних фолікул.

Відомого корисного медичного застосування ця процедура не має, тому FDA (Food and Drug Administration)не схвалює використання озонотерапії. Всі потенційні побічні ефекти поки що не є дослідженими.

Що таке Food and Drug Administration?

Food and Drug Administration (Управління продовольства та медикаментів) - управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США). Воно відповідає за регуляцію та нагляд над безпечністю харчових продуктів, біологічно активних добавок, ліків, вакцин, медичних приладів, ветеринарної продукції та косметики, пояснює fda.gov.

"Озонотерапія - чергова новинка, яка не замінить базового догляду, лише створить тимчасову ілюзію для клієнта, щоб він прийшов ще раз і ще раз до салону. Я не маю нічого проти відвідування салону, ви не подумайте! Я тільки за, щоб жінка у салоні краси релаксувала та надихалася, щоб балувала себе", - розказала експерт.

"Але я люта противниця руйнування волосся і викачування грошей на непотрібні процедури. Тому мені ідея озонотерапії, м’яко кажучи, не до душі", - резюмувала перукар.

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