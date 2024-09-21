Як зробити взуття водонепроникним: ефективні способи від експертів

Експерти розповіли про швидкі та надійні рішення, які можуть ефективно захистити взуття, особливо шкіряне та тканинне, від пошкодження водою.

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Як вдома зробити взуття водонепроникним / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Холодна дощова осінь наступила зненацька, а нове взуття купити не встигли? Це не проблема, адже можна обробити та перетворити і власне взуття на таке, що не пропускає воду. Як зробити взуття водонепроникним розповіли експерти Vessi.

Використання воску

Експерти розповідають, що для обробки взуття можна застосувати бджолиний віск або прозорий віск зі свічки. Однак зважайте, щоб він був безбарвним або підходив за кольором до взуття. Експерти звертають увагу, що цей метод добре підходить для тканинних виробів, таких як канва, оскільки віск проникає в тканину.

Основні кроки:

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Спочатку ретельно очистіть і висушіть взуття. Це дозволить уникнути плям, адже після нанесення воску взуття вже не можна буде почистити. Спробуйте віск на невеликій ділянці, щоб переконатися, що він не пошкодить або не змінить колір. Якщо все гаразд, нанесіть віск на всю поверхню взуття рівномірним шаром. Використовуйте фен для розплавлення воску, рівномірно прогріваючи поверхню, щоб віск проник у тканину. Після цього перевірте, чи відштовхується вода. Якщо ні, нанесіть ще один шар воску.

Що робити, якщо не відпирається маркер? Можна спробувати гель для посуду, сіль, білу зубну пасту. На ділянку з плямою слід нанести гель, помістити на 30 хвилин зубну пасту, або ж на годину замочити в сольовому розчині. Один зі способів має допомогти.

Використання водовідштовхувального спрею

Експерти зазначають, що такі спреї підходять для замшевого або тканинного взуття. Як користуватися:

Очистіть взуття від бруду та дайте йому висохнути. Використовуйте вставки, щоб уникнути деформації під час сушіння. Тримайте спрей на відстані 15 см і рівномірно нанесіть на всю поверхню взуття, включаючи шви. Нанесіть два шари для кращого ефекту. Протріть взуття сухою тканиною, щоб видалити надлишок спрею. Дайте висохнути в прохолодному місці без прямих сонячних променів протягом доби.

Водовідштовхувальна обробка шкіряного взуття

Зверніть увагу, що м’які засоби слід використовувати для шкіряного взуття. Ось основні кроки:

Очистіть шкіру вологою ганчіркою або спеціальним милом. Уникайте агресивних хімікатів і води, які можуть пошкодити матеріал. Після очищення дайте взуттю висохнути природним шляхом у тіні. Нанесіть кілька шарів крему для взуття, а потім протріть чистою тканиною, щоб прибрати зайвий крем. Нанесіть водовідштовхувальний спрей для шкіри, дотримуючись інструкцій виробника.

Як зберігати водонепроникне взуття:

Тримайте його в прохолодному сухому місці, захищеному від вологи та сонця.

Перш ніж виходити на вулицю, "розносіть" взуття, оскільки після обробки воно може стати жорсткішим.

Оновлюйте водовідштовхувальний шар після кількох використань або коли він почне зношуватися.

Мінуси водонепроникного взуття:

Взуття може стати менш гнучким і жорсткішим.

У жарку погоду воно може бути менш комфортним через погану вентиляцію.

Якщо взуття повністю зануриться у воду, ноги все одно можуть намокнути.

Засіб від плям на одязі / Инфографика: Главред

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