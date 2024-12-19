Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Як правильно паритися в сауні новачкові - що взяти з собою

Віталій Кірсанов
19 грудня 2024, 02:30
41
Якщо ви вперше зібралися піти в сауну, але не знаєте, що з собою взяти, то без рушника і шапки візит у парну однозначно буде марним.
сауна, парна
Як правильно паритися в сауні новачкові / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Список речей для візиту в сауну
  • Необхідно стежити за своїм самопочуттям
  • Скільки разів можна заходити в парилку
  • Як паритися в сауні з користю для здоров'я

Відвідування сауни - це не тільки чудовий спосіб розслабитися і підтримати здоров'я, а й корисне проведення часу. Однак, щоб отримати максимальне задоволення від цього процесу, важливо підготуватися заздалегідь і взяти з собою необхідне приладдя.

Автор YouTube-каналу Дарим тепло розповів, що взяти з собою новачкові в сауну.

1. Рушник і шапка. Одне з найважливіших речей для відвідування сауни - це рушник. Візьміть із собою достатньо рушників для витирання тіла і сушіння волосся. Рекомендується також взяти захист для голови у вигляді повстяної, вовняної або бавовняної шапки, яку можна трохи змочити у воді.

2. шльопанці або капці. Не забудьте взяти з собою шльопанці або капці, щоб захистити ноги від гарячої підлоги та бруду. Це також допоможе запобігти передачі інфекцій і грибків.

3. банний халат. Це зручна та практична річ для відвідування сауни. Він допомагає зберегти тепло та забезпечує комфортне переміщення між парною, відпочинком і душем.

4. Змінний одяг. Після відвідування сауни важливо мати з собою змінний сухий одяг для комфортного переходу з лазні в громадські приміщення або на вулицю.

5. Пляшка з водою. Не забудьте взяти з собою пляшку з водою для зволоження і підтримки гідратації під час відвідування сауни. Пити достатню кількість рідини допоможе запобігти зневодненню.

6. Аксесуари для сауни. Можна взяти з собою різні аксесуари для лазні, такі як віники, мочалки або скраби. Ці предмети допоможуть вам максимально розслабитися і насолодитися процедурами в сауні.

7. Персональні гігієнічні засоби. Не забудьте взяти з собою персональні гігієнічні засоби, такі як мило, шампунь, гель для душу тощо. Це допоможе вам зберегти чистоту і свіжість під час і після відвідування сауни.

Дивіться відеопораду про те, що взяти з собою в сауну:

Заходячи в парну, слід зняти ювелірні прикраси та металеві шпильки для волосся. Під впливом високої температури всі металеві предмети мають звичку нагріватися. Але якщо нагрівання ланцюжка, каблучки і каблучок, найімовірніше, одразу стане відчутним і навряд чи доведете справу до опіку, то розпечені металеві шпильки можуть спалити волосся абсолютно непомітно, особливо якщо є звичка сидіти в парильні довго.

Необхідно стежити за своїм самопочуттям

Якщо в парильні з'являться дискомфортні відчуття або запаморочення, рекомендується вийти з неї і відпочити.

З приводу того, чи потрібно мочити тіло перед парилкою, думки розділилися. Дехто вважає, що зволоження тіла перед відвідуванням парилки допомагає більш ефективно розкрити пори і поліпшити процес потовиділення. Інші ж вважають, що це не має істотного значення. Рішення приймайте, виходячи зі своїх уподобань і відчуттів.

Скільки разів можна заходити в парилку?

Частота відвідувань парної залежить від індивідуальних особливостей організму. Зазвичай рекомендується робити перерви між відвідинами парилки, щоб організм встигав відпочити. У середньому, достатньо 2-3 відвідувань з перервами в 10-15 хвилин.

Як паритися в сауні з користю для здоров'я

Поступово збільшуйте температуру в парильні, щоб організм міг пристосуватися до неї.

Не перегрівайтеся і стежте за своїм самопочуттям. Якщо з'являються неприємні відчуття, краще вийти з парної та відпочити. Після парилки обов'язково проводьте процедури охолодження, щоб організм швидше відновився.

Підготовка до відвідування сауни з правильно обраним приладдям допоможе вам отримати максимальне задоволення і користь від цього чудового процесу. Не забудьте також перевірити правила і вимоги конкретної сауни, щоб бути впевненим, що ви взяли все необхідне з собою.

Читайте також:

Що таке сауна

Сауна - фінська лазня з гарячим сухим повітрям. Являє собою невелике спеціальне приміщення або споруду для випробування сухих і вологих відчуттів. Від пари та високих температур купальники потіють. Сауни можна розділити на два основні типи: звичайні сауни, в яких зігрівають повітря, та інфрачервоні сауни. Інфрачервоні сауни можуть використовувати різні матеріали в області нагріву, такі як деревне вугілля, активні вуглецеві волокна та інші матеріали. Більшість саун мають електричні печі кам'янки, які створюють температурний режим. Саме тому основна відмінність між лазнею і сауною - вологість і температура: у лазні для парилки хлюпають воду на каміння, і виходить волога пара, а фінська сауна за допомогою кам'янки видає суху пару.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

здоров'я Шапка лазня сауна плавання басейн
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Велике місто частково знеструмлене: ворог атакував ракетами Кривий Ріг - деталі

Велике місто частково знеструмлене: ворог атакував ракетами Кривий Ріг - деталі

00:28Україна
Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

23:56Україна
Миротворчі сили в Україні: Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

Миротворчі сили в Україні: Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

23:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Гороскоп на сьогодні 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Кіркоров зробив зізнання про позашлюбних дітей

Кіркоров зробив зізнання про позашлюбних дітей

"Вона тиснула": російський шоумен розповів, чому колишній чоловік Сєдокової вбив себе

"Вона тиснула": російський шоумен розповів, чому колишній чоловік Сєдокової вбив себе

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Яка різниця між чорними і зеленими оливками: відповідь здивує багатьох

Яка різниця між чорними і зеленими оливками: відповідь здивує багатьох

Останні новини

04:38

Гороскоп на завтра 20 грудня: Тельцям - раптовий прибуток, Ракам - велике везіння

04:00

Гості будуть у захваті від закуски: рецепт крабового рулету на Новий рікВідео

03:31

Треба знайти мишу за 8 секунд: впорається лише людина з "очима мисливця"

02:30

Як правильно паритися в сауні новачкові - що взяти з собою

01:47

Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманПутінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – Ейдман
01:00

Лев, пантера чи кульбаба: що ви бачите на картинці першим - тест на характер

00:28

Велике місто частково знеструмлене: ворог атакував ракетами Кривий Ріг - деталі

18 грудня, середа
23:56

Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

23:53

Миротворчі сили в Україні: Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

Реклама
22:55

У переговорах України і РФ посередником може стати Китай, але є нюанс - Салліван

22:46

Перевірку не пройшов: Зеленський доручив звільнити генерала Ткачука після візиту до Львова

22:17

Зеленський прибув до Брюсселя: про що говоритимуть лідери країн ЄС та НАТО

22:12

Путін намагається передати сигнал Трампу: Коваленко попередив про плани Кремля

22:01

Наталя Могилевська скинула 15 кілограм - як вона тепер виглядає

21:32

Чи вимикатимуть світло в Україні 19 грудня: у ДТЕК розповіли, чого чекати

21:28

"На війні таке відбувається": у Трампа відреагували на вбивство генерала у Москві

21:13

Як прочистити раковину на кухні: спосіб, який прийде на допомогуВідео

21:05

Український балерун-зрадник, який ридає за Путіним, тікає з Росії

20:59

У США заявили, що Україна і Росія готові до мирних переговорів - деталі

20:29

Шоколадна ялинка з 4 інгредієнтів: простий рецепт новорічного десерту

Реклама
20:17

ЗСУ б'ються не за території: Світан озвучив, яке завдання Україна виконує на Курщині

20:14

В РФ атакували хімкомбінат, де виробляють паливо для РСЗВ та ракет: що відомоВідео

19:31

Український боксер Василь Ломаченко завершив кар'єру - ЗМІ

19:10

Чому вбитий генерал Кирилов боявся українських бойових комарівПогляд

18:57

"Він знову бреше": Алсу озвіріла на колишнього чоловіка

18:56

"Ми не пробачимо": Зеленський відреагував на заклики Трампа швидко завершити війну

18:53

Є важливий нюанс: США доведеться узгоджувати мирний план з Україною - Сотник

18:48

"Попереду важливі перемовини": Зеленський прибув до Брюсселя - деталі

18:33

"У мене не було вибору": Сирський озвучив причини проведення Курської операції

17:43

"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

17:35

Долар побив історичний рекорд: скільки коштує валюта

17:30

Удари ЗСУ вглиб РФ: за яких умов Трамп може скасувати дозволи і до чого це призведеЕксклюзив

17:02

Навіщо кидати фольгу в бачок унітазу: відповідь багатьох здивуєВідео

16:58

Сотник - про можливе завершення війни в Україні: "Я не вірю"

16:57

Чому Україна повинна вдарити по Москві: експерт розкрив стратегічний план

16:50

Колишня Кличко показала височенного сина-красеня

16:49

Не розрядиться та не зламається: як заряджати повербанк швидко і правильно

16:36

"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війнуВідео

16:19

Холодні чи теплі: яка ідеальна температура яєць у випічці - секрет кондитерів

16:03

Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильованіВідео

Реклама
16:02

Чи можна доливати воду в холодець: які секрети ідеальної страви - все просто

15:55

Помер популярний український бандурист: грав у Ялті

15:40

"Критичні руйнування": у Кураховому та Часовому Яру знищено позиції ЗСУ

15:37

Рахунок йде на сотні: у ЦПД озвучили втрати військових КНДР у боях на Курщині

15:10

У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець

15:04

Як прибрати суперклей з рук сіллю: простий і дуже хороший спосіб

15:03

Що найкраще допомагає від похмілля: корисні поради, як п’яніти повільніше

14:58

Справжній фаворит: найшвидший салат на Новий рік 2025Відео

14:57

У Росії все почне руйнуватися в січні-березні 2025-го, і цей вал буде неможливо зупинити – СотникВідео

14:50

Віталій Барвіненко презентував монографію присвячену реформуванню місцевого самоврядування в Україні

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти