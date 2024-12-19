Як правильно паритися в сауні новачкові - що взяти з собою

Якщо ви вперше зібралися піти в сауну, але не знаєте, що з собою взяти, то без рушника і шапки візит у парну однозначно буде марним.

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Як правильно паритися в сауні новачкові / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Список речей для візиту в сауну

Необхідно стежити за своїм самопочуттям

Скільки разів можна заходити в парилку

Як паритися в сауні з користю для здоров'я

Відвідування сауни - це не тільки чудовий спосіб розслабитися і підтримати здоров'я, а й корисне проведення часу. Однак, щоб отримати максимальне задоволення від цього процесу, важливо підготуватися заздалегідь і взяти з собою необхідне приладдя.

Автор YouTube-каналу Дарим тепло розповів, що взяти з собою новачкові в сауну.

1. Рушник і шапка. Одне з найважливіших речей для відвідування сауни - це рушник. Візьміть із собою достатньо рушників для витирання тіла і сушіння волосся. Рекомендується також взяти захист для голови у вигляді повстяної, вовняної або бавовняної шапки, яку можна трохи змочити у воді.

2. шльопанці або капці. Не забудьте взяти з собою шльопанці або капці, щоб захистити ноги від гарячої підлоги та бруду. Це також допоможе запобігти передачі інфекцій і грибків.

3. банний халат. Це зручна та практична річ для відвідування сауни. Він допомагає зберегти тепло та забезпечує комфортне переміщення між парною, відпочинком і душем.

4. Змінний одяг. Після відвідування сауни важливо мати з собою змінний сухий одяг для комфортного переходу з лазні в громадські приміщення або на вулицю.

5. Пляшка з водою. Не забудьте взяти з собою пляшку з водою для зволоження і підтримки гідратації під час відвідування сауни. Пити достатню кількість рідини допоможе запобігти зневодненню.

6. Аксесуари для сауни. Можна взяти з собою різні аксесуари для лазні, такі як віники, мочалки або скраби. Ці предмети допоможуть вам максимально розслабитися і насолодитися процедурами в сауні.

7. Персональні гігієнічні засоби. Не забудьте взяти з собою персональні гігієнічні засоби, такі як мило, шампунь, гель для душу тощо. Це допоможе вам зберегти чистоту і свіжість під час і після відвідування сауни.

Дивіться відеопораду про те, що взяти з собою в сауну:

Заходячи в парну, слід зняти ювелірні прикраси та металеві шпильки для волосся. Під впливом високої температури всі металеві предмети мають звичку нагріватися. Але якщо нагрівання ланцюжка, каблучки і каблучок, найімовірніше, одразу стане відчутним і навряд чи доведете справу до опіку, то розпечені металеві шпильки можуть спалити волосся абсолютно непомітно, особливо якщо є звичка сидіти в парильні довго.

Необхідно стежити за своїм самопочуттям

Якщо в парильні з'являться дискомфортні відчуття або запаморочення, рекомендується вийти з неї і відпочити.

З приводу того, чи потрібно мочити тіло перед парилкою, думки розділилися. Дехто вважає, що зволоження тіла перед відвідуванням парилки допомагає більш ефективно розкрити пори і поліпшити процес потовиділення. Інші ж вважають, що це не має істотного значення. Рішення приймайте, виходячи зі своїх уподобань і відчуттів.

Скільки разів можна заходити в парилку?

Частота відвідувань парної залежить від індивідуальних особливостей організму. Зазвичай рекомендується робити перерви між відвідинами парилки, щоб організм встигав відпочити. У середньому, достатньо 2-3 відвідувань з перервами в 10-15 хвилин.

Як паритися в сауні з користю для здоров'я

Поступово збільшуйте температуру в парильні, щоб організм міг пристосуватися до неї.

Не перегрівайтеся і стежте за своїм самопочуттям. Якщо з'являються неприємні відчуття, краще вийти з парної та відпочити. Після парилки обов'язково проводьте процедури охолодження, щоб організм швидше відновився.

Підготовка до відвідування сауни з правильно обраним приладдям допоможе вам отримати максимальне задоволення і користь від цього чудового процесу. Не забудьте також перевірити правила і вимоги конкретної сауни, щоб бути впевненим, що ви взяли все необхідне з собою.

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Що таке сауна Сауна - фінська лазня з гарячим сухим повітрям. Являє собою невелике спеціальне приміщення або споруду для випробування сухих і вологих відчуттів. Від пари та високих температур купальники потіють. Сауни можна розділити на два основні типи: звичайні сауни, в яких зігрівають повітря, та інфрачервоні сауни. Інфрачервоні сауни можуть використовувати різні матеріали в області нагріву, такі як деревне вугілля, активні вуглецеві волокна та інші матеріали. Більшість саун мають електричні печі кам'янки, які створюють температурний режим. Саме тому основна відмінність між лазнею і сауною - вологість і температура: у лазні для парилки хлюпають воду на каміння, і виходить волога пара, а фінська сауна за допомогою кам'янки видає суху пару.

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